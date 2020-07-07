Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü - Son Dakika

Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü

- Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı Üreticilerin hasadı 40 derece yaptığını hatırlatan Yılmaz, tüketirken ve ticaretini yaparken empati yapılmasını istedi AK...

- Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü

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AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı

Üreticilerin hasadı 40 derece yaptığını hatırlatan Yılmaz, tüketirken ve ticaretini yaparken empati yapılmasını istedi

MERSİN - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Erdemli ilçesinde günlük domates piyasası kurulumuna katıldı. Piyasa kurulumunda domatesin kilo fiyatına ihracatçı temsilcilerinin 2.5 lira önerisine, sıkı pazarlık yapan Yılmaz, 3 lira ile karşılık verdi. Günlük piyasa vekilin direnmesiyle 2 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, yayla mahallelerinden Kayacı'da 40 dereceyi bulan serada domates hasat etti.

Ürünlerin bereketli olması temennisinde bulunan Yılmaz, "Çiftçimizin sonuna kadar yanındayız, çiftçimizi destekliyoruz. Hasadın bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Piyasamızı da 2 lira 80 kuruş olarak kurduk bugün. Üreticimize de, çiftçimize de, tüketicimize de, hayırlı olsun, bereketli olsun" dedi.

"40 derecede hasat yapılıyor, empati yaparak hareket edelim"

Yılmaz, "Bu güzel ürünlerimiz, dışarıda da çok tercih ediliyor. Dolayısıyla ihracata da gidiyor, yoğun talep var. İç piyasada da tüketiliyor. Sera içerisinde sıcaklık 40 derece. Biz belki birkaç dakika kalıyoruz ama üreticilerimiz saatlerini, ömürlerini geçiriyor. Gerçekten zor şartlarda üretim yapıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Tüketirken de, yine ticaretini yaparken de bunun empatisini yaparak hareket etmek gerekiyor. Çiftçimiz gerçekten zoru başarıyor" diye konuştu.

Yıllık 1 milyon ton domates üretimi yapılan Mersin'deki üretimin yaklaşık 600 bin tonu Erdemli ilçesinde gerçekleşiyor. İlçede açıkta ve serada olmak üzere domates üretimi yıl boyu devam ediyor.

Zeynep Gül Yılmaz, Milletvekili, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vekil sıkı pazarlık yaptı, domates 2 lira 80 kuruşu gördü - Son Dakika Ekonomi
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