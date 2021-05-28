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Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika

Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret

28.05.2021 15:24
Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ünye ilçesine gelen Milletvekili Şenel Yediyıldız, ilk olarak Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süredir tedavi gören Milletvekili Yediyıldız'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette, Ünye Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi alan Milletvekili Yediyıldız, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın, siyasi tecrübesi olan ve bölgesini iyi tanıyan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Yediyıldız, "Bu nedenle Ünye'ye çok değerli hizmetler veriyor ve vermeye de devam edecektir. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz sağlık yatırımları ile hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Her vatandaşımız sağlık hizmetlerinden sonuna kadar başarılı bir şekilde yararlandı. Bugün Amerika, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bile ciddi tedavi sorunları yaşanırken, ülkemizde bu anlamda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu da AK Parti iktidarının yaptığı yatırımların bir sonucudur" dedi.

Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği başarılar nedeniyle hedef bir ülke haline geldiğini vurgulayan AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, "2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla giderken birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu nedenle birbirimize sıkı sıkıya bağlı olmalıyız" şeklinde konuştu. - ORDU

Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret
Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret

Şenel Yediyıldız, Hüseyin Tavlı, Milletvekili, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vekil Yediyıldız'dan Başkan Tavlı'ya ziyaret - Son Dakika


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