Vekillerden Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr Emine Nur Günay ve Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'a ve Belediye Meclis Üyelerine 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Bozkurt Eskişehir Milletvekilleri ve İl Başkanına gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getiridir. AK Parti Milletvekilleri, Eskişehir İl Başkanının İnönü ziyaretleri Belediyesi binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.