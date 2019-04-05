Son Dakika Haberleri: Vekillerden Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Vekillerden Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti

28 dakika önce

İnönü Belediye Başkanlığı'na ikinci dönem için tekrar seçilen Kadir Bozkurt' a AK Parti Eskişehir milletvekilleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

Vekillerden Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti, System.String[]
İnönü Belediye Başkanlığı'na ikinci dönem için tekrar seçilen Kadir Bozkurt' a AK Parti Eskişehir milletvekilleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.

AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr Emine Nur Günay ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'a ve Belediye Meclis üyelerine 31 Mart seçimleri sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt Eskişehir milletvekilleri ve İl Başkanına gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Ziyaret, belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

Kadir Bozkurt, AK Parti, Eskişehir, Yaşam
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