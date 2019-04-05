Vekillerden Bozkurt'a Hayırlı Olsun Ziyareti
28 dakika önce
İnönü Belediye Başkanlığı'na ikinci dönem için tekrar seçilen Kadir Bozkurt' a AK Parti Eskişehir milletvekilleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.
İnönü
Belediye Başkanlığı'na ikinci dönem için tekrar seçilen Kadir Bozkurt
' a AK Parti Eskişehir
milletvekilleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiler.
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı
, Prof. Dr Emine Nur Günay
ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Bozkurt'a ve Belediye Meclis üyelerine 31 Mart seçimleri sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Bozkurt Eskişehir milletvekilleri ve İl Başkanına gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Ziyaret, belediye binası önünde hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA
AK Parti'nin, "Büyükçekmece'de Seçimler İptal Edilsin" Talebi Reddedildi
AK Parti'den Büyükçekmece Krizi İle İlgili İlk Açıklama: Nüfus Müdürü Tutuklandı, Usulsüzlük Var Ama Seçimin Tekrarı Talebimiz Reddedildi
AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı