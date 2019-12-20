Vekillerden "Türker İnanoğlu" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vekillerden 'Türker İnanoğlu' açıklaması - Son Dakika

Vekillerden "Türker İnanoğlu" açıklaması

6 saat önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından memleketi Safranbolu'da yapımına başlanan İletişim Fakültesine kendi isminin verileceğini açıkladı.

Vekillerden

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Türk sinemasında "Bay Sinema" olarak anılan yönetmen, senarist ve yapımcı Türker İnanoğlu tarafından memleketi Safranbolu'da yapımına başlanan İletişim Fakültesine kendi isminin verileceğini açıkladı.


Milletvekilleri ortak yaptıkları açıklamada, Türker İnanoğlu'nun isminin Safranbolu'da şahsının yaptırmakta olduğu İletişim Fakültesine verilmesi hususunda herhangi bir problemin olmadığı belirtildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile yaptıkları sözlü görüşmenin ardından yazılı talep edilmesi üzerine yaptıkları açıklamanın yazılı hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Şimdi ise sizlere gönderdiğimiz yazılardan da tekrar anlaşılacağı üzere; YÖK Başkanlığı tarafından Karabük Üniversitemize Türker İnanoğlu isminin yapılan protokol gereği de İletişim Fakültesine verilmesi hususunda yetki verilmiş olup, Karabük Üniversitesi Rektörlüğünün de uygulamasıyla birlikte, bundan sonra Türker İnanoğlu Beyin değerli katkılarıyla yapılan Fakültenin adı 'Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi' olacak ve gençlerimize eğitim verecektir. Ayrıca Türker İnanoğlu ismini taşıyan merkez kurulmasıyla ilgili talebimiz üzerine; YÖK Başkanlığınca alınan kararla Türk Sineması Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması da uygun görülmüştür. Bu merkez de kurulduğunda Türker İnanoğlu ismini taşıyacaktır. Türker İnanoğlu Beyin değerli katkılarıyla yapılmakta olan fakültemizin Safranbolu ilçemize, yetişecek öğrencilerimize hayırlı olmasını temennisiyle, değerli Türker İnanoğlu büyüğümüze çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." - KARABÜK

Türker İnanoğlu, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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