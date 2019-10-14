Son Dakika Haberleri: Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı
Son Dakika Güncel Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı

1 saat önce

DİYARBAKIR'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi.

Vekillerin de olduğu hdp'lilerden polise sıcak su ve cam bardaklı saldırı, System.String[]

DİYARBAKIR'daki HDP İl Başkanlığı önünde, 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için bir araya gelen grubun açıklama yapmasına, polis izin vermedi. Milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu bir grup HDP'li, pencereden polise sıcak su ile cam bardak, tahta ve çeşitli malzemeler attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/ YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürdüğü 'Barış Pınarı Harekatı'na tepki için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde açıklama yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Bunun üzerine bir grup HDP'li, parti binasına geçti. Bir süre sonra pencere önüne gelen, HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise saldırıda bulundu. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan attı. HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.


Halkların Demokratik Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:08 Kaynak: DHA
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