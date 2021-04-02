Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

02.04.2021 20:16

Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındı. Gergerlioğlu'na hapis cezası nedeniyle 10 gün içinde teslim olması için tebligat yapılmıştı.

TBMM Genel Kurulunda 17 Mart'ta gerçekleştirilen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından Gergerlioğlu'nun Ankara'daki evine giden Terörle Mücadele Şube ekipleri, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"HAZIRLIKLARIMI YAPIYORUM, GİDECEĞİZ"

Gözaltına alınmadan önce konuşan Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Polisler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararını getirdiler. Kapıdalar, kendilerine 'Buyrun içeri gelin, biraz hazırlanayım' dedim. Ama içeri girmediler. Ben de hazırlıklarımı yapıyorum. Az sonra gideceğiz" diye konuştu.

"BABAMI TUTUKLAMAYA GELDİLER"

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu da, twetter hesabından "Babamı tutuklamaya geldiler" şeklinde paylaşımda bulundu.

Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş yargı cezası nedeniyle teslim olması yönündeki 10 günlük süre doldu.

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergelioğlu, HDP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı - Son Dakika


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