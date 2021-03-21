Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

21.03.2021 08:44

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de "Adalet Nöbeti" tutmaya başlayan ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını açıklayacağı güne kadar eylemini sürdüreceğini belirten HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtilen Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun pijama ve terlikleriyle götürülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'i terk etmeyerek 'Adalet nöbeti' tutmaya başlatmıştı.

MECLİS'TE YER YATAĞI SERİP EYLEME BAŞLADI

Meclis'te HDP grubuna ait odaya yer yatağı sererek eylem yapan Gergerlioğlu, "Sonuna kadar direneceğim,teslim olmayacağım" açıklaması yapmıştı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah Meclis'e giren polis Gergerlioğlu'nun gözaltına aldı. HDP'li eski vekil işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

ABDEST ALIRKEN GÖZALTINA ALINDI

Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Gergerlioğlu'nun lavaboda abdest alırken gözaltına alındığı belirtilirken üzerini değiştirmesine de izin verilmediği aktarıldı.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

PİJAMA VE TERLİKLERİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Pijama ve terlikleriyle götürülen Gergerlioğlu için, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı" dedi.

Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı
Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika Politika Vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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