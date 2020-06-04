Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği - Son Dakika

Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği

Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vektörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilçe belediyeler ile iş birliği yapma kararı aldı.

Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vektörle mücadeleyi daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla ilçe belediyeler ile iş birliği yapma kararı aldı.

Doğal yaşamı korumak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vektör ve haşerelere karşı mücadele vermeye devam ediyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla özellikle de yaz aylarında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sivrisinek, karasinek başta olmak üzere vektörle mücadelesini hızlandıran Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerle de bu mücadele için iş birliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun başkanlığında Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ile ilçe belediye temsilcilerinin katıldığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, vektörle mücadelenin il genelinde daha verimli ve daha ekonomik yöntemlerle uygulanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklerle yıl boyunca mücadele eden Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklerin üreme potansiyelinin yoğun olduğu sazlıklar, gölet, göl yatakları ve kanallarda da larvalara yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Aynı bölgede ve noktalarda hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin ilaçlama çalışması yaptığına dikkat çekilen toplantıda, bu çalışmaların koordinasyon içinde yapılarak daha az ilaç kullanımının sağlanması kararlaştırıldı. Kent genelinde 25 ilçede yapılan ilaçlama çalışmalarının planlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, "Kimyasal olmayan biyolojik ilaçlama sisteminin ön planda olacağı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, daha az maliyetle daha etkin mücadeleyi sağlamanın en akılcı yolunun ilçe belediyelerle çalışmak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi son dönemde üniversitelerle de iş birliği yaparak, vektörle mücadele konusunda bilimsel çalışmaları da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında sağlanan görüş birliği ile Başkent'te yapılacak entegre vektör mücadele çalışmaları için ilk adım atıldı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, A.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Dursun ve Bitki Koruma Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan ile yaptıkları görüşmede, fakültenin vektörle mücadele çalışmalarında Büyükşehir Belediyesine teknik destek sağlayacağını söyledi.

Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği - Son Dakika

Son Dakika

Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı Ebru Polat takipçilerini uyardı: Dost deyip evinize aldığınız insanlar, kocalarınızı elinizden alırlar Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Survivor'da yeni dönem başladı! Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarını kurdu Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı         
21:45
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü         
21:42
Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı Trabzonspor'da son yapılan koronavirüs testinde pozitif sonuç çıkmadı         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Maskeyi ne zaman bırakacağız?" sorusuna yanıt verdi         
21:21
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz         
21:17
İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak İngiltere Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kuralı uygulanacak         
21:06
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı         
21:04
Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır         
21:02
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı         
20:42
Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kalabalık görüntülere isyan etti: 3 aylık emeğimizin boşa gittiğini hissediyorum         
20:41
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi         
20:32
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti         
20:25
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi         
20:22
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi         
20:19
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı lisans başvurusunu AB'ye şikayet etti         
20:04
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri         
19:45
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı         
19:35
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı         
19:32
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı         
19:17
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı         
18:59
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor         
18:55
HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin HDP'li Sibel Yiğitalp, düşürülen vekilliklerle ilgili Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin         
18:34
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu         
18:27
ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü ABD'de hücresinde biber gazıyla müdahale edilen siyahi mahkum Jamel Floyd öldü         
18:25
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi         
18:13
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü         
18:11
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı         
18:06
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2020 22:02:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vektörle mücadelede büyükşehir ve ilçe belediyelerden iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]