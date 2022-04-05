VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika
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VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI

05.04.2022 09:58

ADALET Bakanlığı'nca, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulama Sivas'ta başladı.

ADALET Bakanlığı'nca, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulama Sivas'ta başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu. Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan 11 ilden biri olan Sivas'ta da bugün uygulama hayata geçti. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, uygulamanın yapılacağı 8 noktadan biri olan Alibaba Mahallesi Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti. Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu burada uygulama hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta hazırlanan 8 noktada uygulamanın yapılacağını söyleyen Uğurlu, "Bu işlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla yerine getirilecek. Çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlar tarafından zorla değil, taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak, daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilecek. Taraflardan ücret talep edilmeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurularak çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilecek. Taraflara doğru ebeveynlik rolleri ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecek" dedi.

VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI
VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI
VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI

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Adalet Bakanlığı, Gazete, Çocuk, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VELAYET ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN TESLİMİ UYGULAMASI SİVAS'TA BAŞLADI - Son Dakika
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