Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

28.04.2022 19:51

Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı Tekirdağ'da velayet davası sebebiyle tartışan çift, birbirini yaraladı.

Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da velayet davası sebebiyle tartışan çift, birbirini yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz hayatını kaybetti.

Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç O. ve Ülkü Durmaz bir süre önce boşandı. Çocuklarını görmek için eski eşinin evine giden Ülkü Durmaz, Erdinç O. ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Ülkü D. yanında taşıdığı bıçakla eski eşini yaraladı. Yaralı Erdinç O. ise silahına davranarak Ülkü Durmaz'a ateş etti. Eski çiftin kavgasını fark eden komşular durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülkü D. ve Erdinç O.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ülkü Durmaz (35), hayatını kaybetti. Erdinç O.'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

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Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Velayet tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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