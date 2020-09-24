Velayeti annesindeki bebeğini '1 saatliğine' diye alıp, kaçırdı - Son Dakika

Velayeti annesindeki bebeğini '1 saatliğine' diye alıp, kaçırdı

AFYONKARAHİSAR'da M.T., velayeti annesinde olan 2,5 aylık oğlu E.T.'yi 1 saatliğine görmek için aldığı sırada kaçırdı.

Velayeti annesindeki bebeğini '1 saatliğine' diye alıp, kaçırdı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da M.T., velayeti annesinde olan 2,5 aylık oğlu E.T.'yi 1 saatliğine görmek için aldığı sırada kaçırdı. Annenin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, uzun uğraş ve yoğun araştırmalar sonucu M.T.'yi Antalya'da yakalayıp gözaltına alırken, bulunan E.T. bebeği de annesine teslim etti.

Merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde oturan eşi H.T. ile boşanma aşamasında olan M.T., velayeti annesinde olan oğlu E.T.'yi icra memurları aracılığıyla 12 Eylül tarihinde 1 saat süreyle teslim aldı. Ancak sürenin sonunda M.T., bebeği annesine teslim etmedi. Anne H.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, babası tarafından kaçırılan E.T.'nin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda E.T.'nin olayı gerçekleştirmek için araç kiraladığı belirlendi. M.T.'nin, bu araçla durakladığı 22 nokta ve bebeği götürmüş olabileceği aile bireyleri, yakın akraba ve yakın çevresi üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı.

33 adreste kontroller yapan jandarma ekipleri, ilk etapta baba M.T.'nin kaçıp saklanmasında yardım edebilecekleri değerlendirilen yakın akrabalarına ait 6 adrese 15 Eylül günü baskın yaptı. Ekipler, baba ve bebeğin izine rastlayamadı. Şüpheli babanın kullanabileceği sosyal medya adresleri, araç plakası ile kamera kayıtları ve jandarma veri tabanlarında yapılan derinlemesine incelemede, M.T.'nin bebeği akrabalarının oturduğu Antalya'ya kaçırmış olabileceği değerlendirildi. Antalya'da yürütülen araştırma neticesinde, M.T.'nin saklanabileceği düşünülen Antalya'nın Elmalı ve Muratpaşa ilçelerinde iki adres tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibat kurularak 17 Eylül günü eş zamanlı iki adreste arama yapıldı. Ancak M.T. ve E.T. bebek bulunamadı.

Jandarma ekipleri ısrarlı takibini sürdürerek, M.T. ve bebeğinin Manavgat ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Bu eve baskın yapan jandarma ekipleri M.T.'yi yakalarken, bebek E.T.'yi de buldu. Baba ile kaçırdığı oğlu, Afyonkarahisar'a getirildi. M.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatılırken, bebek ise annesine teslim edildi.


Jandarma, Antalya, Afyon, Baba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Velayeti annesindeki bebeğini '1 saatliğine' diye alıp, kaçırdı - Son Dakika

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