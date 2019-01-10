Velesbid Üyeleri Şehitleri Andı

Eskişehir
Bisiklet Derneği (VELESBİD) üyeleri, İnönü
Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bilecik
'in Bozüyük
ilçesindeki Metristepe Şehitliği'nde şehitleri andı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, VELESBİD üyeleri, AKUT Bozüyük Teşkilatınca düzenlenen Metristepe Şehitleri'ne saygı yürüyüşüne katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, Metristepe Şehitliği ve Anıtı önünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunun bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.
Açıklamada, Bozüyük'e ulaşımlarına sağlayan Tepebaşı
Belediyesine, yürüyüşü düzenleyen AKUT Bozüyük Teşkilatı'na teşekkür edildi.