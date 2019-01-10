Son Dakika Haberleri: Velesbid Üyeleri Şehitleri Andı

Velesbid Üyeleri Şehitleri Andı

1 saat önce

Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) üyeleri, İnönü Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe Şehitliği'nde şehitleri andı.

Velesbid Üyeleri Şehitleri Andı, System.String[]
Eskişehir Bisiklet Derneği (VELESBİD) üyeleri, İnönü Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe Şehitliği'nde şehitleri andı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, VELESBİD üyeleri, AKUT Bozüyük Teşkilatınca düzenlenen Metristepe Şehitleri'ne saygı yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, Metristepe Şehitliği ve Anıtı önünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunun bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Açıklamada, Bozüyük'e ulaşımlarına sağlayan Tepebaşı Belediyesine, yürüyüşü düzenleyen AKUT Bozüyük Teşkilatı'na teşekkür edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:58 Kaynak: AA

Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Güncel
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