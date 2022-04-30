Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor

30.04.2022 11:03

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin son bir yıl içerisinde temel gıda ürünlerinin fiyatları karşısındaki alım gücünü hesapladı. Ağbaba, “Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler hem 1 Mayıs’ı hem de Ramazan Bayramı’nı açlık ve borç yükü altında karşılıyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin son bir yıl içerisinde temel gıda ürünlerinin fiyatları karşısındaki alım gücünü hesapladı. Ağbaba, "Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler hem 1 Mayıs'ı hem de Ramazan Bayramı'nı açlık ve borç yükü altında karşılıyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretlilerin alım gücünde son bir yılda yaşanan değişimi gösteren bir araştırma yayınladı. Ağbaba, araştırmasında, geçen yılın nisan ve mayıs ayları ile bu yılın aynı aylarındaki alım gücünü karşılaştırdı. Buna göre; asgari ücretli bir çalışan, geçen seneye kıyasla ekmek, et, tavuk eti, margarin, beyaz peynir, yumurta, nohut, ayçiçeği yağı, makarna, patates, domates, salatalık, şeker, un, mercimek gibi temel gıda ürünlerini almakta zorlanıyor.

Ağbaba, araştırmasında, "Bu yıl işçiler, 1 Mayıs'ta hem işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlarken aynı zamanda Ramazan Bayramı'nı da karşılamaktadır. Açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretliler, en temel besin maddelerini karşılayabilmek için artık kredi kartlarına bağımlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Asgari ücretliler hem 1 Mayıs'ı hem de Ramazan Bayramı'nı açlık ve borç yükü altında karşılıyor" dedi.

ÜRÜN

2021 ASGARİ ÜCRET ALIM NİSAN-MAYIS

2022 ASGARİ ÜCRET ALIM NİSAN-MAYIS

FARK( EKSİ)

Ekmek

377 Adet.

332 Adet.

45 Adet.

Et

47 Kg.

31 Kg.

16 Kg.

Tavuk Eti

156 Kg.

101 Kg.

55 Kg.

Margarin

182 Adet.

109 Adet.

73 Adet.

Beyaz Peynir

97 Kg.

78 Kg.

19 Kg.

Yumurta

3668 Adet.

2658 Adet.

1010 Adet.

Nohut

313 Kg.

202 Kg.

111 Kg.

Ayçiçek Yağı

166 Litre.

141 Litre

25 Litre.

Makarna

487 Paket.

377 Paket.

110 Paket.

Biber

487 Kg.

177 Kg.

310 Kg.

Salatalık

627 Kg.

250 Kg.

377 Kg.

Patates

1054 Kg.

708 Kg.

346 Kg.

Domates

541 Kg.

283 Kg.

258 Kg.

Şeker

470 paket.

354 Paket

116 Paket

Un

543 Kg.

445 Kg.

98 Kg.

Mercimek

241 Kg.

194 Kg.

47 Kg.

Balık

61 Kg.

57 Kg.

4 Kg.

Kaynak; TÜİK Madde sepeti, son market ve hal fiyatları

YIL

KREDİ KARTI BORCU

İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU

2021 YILSONU

215 MİLYAR TL

482 MİLYAR TL

2022 NİSAN

238,7 MİLYAR TL

498,7 MİLYAR TL

SON 4 AY ARTIŞ

23,7 MİLYAR TL

16,7 MİLYAR TL

Kaynak; BDDK

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM SOFRASI BOŞ KALDI"

Asgari ücretlinin bayram sofrasının boş kaldığını belirten Ağbaba, "Açlık sınırının en az 1070 TL altında kalan asgari ücretli, bu yıl geçtiğimiz yıla göre temel besin maddelerini daha az alabilmektedir. Müjde diye sunulan yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL'ye yükseltilen asgari ücret, geçtiğimiz yıl 2 bin 825 TL'nin alım gücü olarak kat be kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu" dedi.

"ET VE TAVUK TÜKETİMİ ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HAYAL"

Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının asgari ücretlinin ve ailesinin bu ürünlere ulaşmasını imkansız kaldığının altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler, market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı, geçen yıl göre tavukta en az 55 kilo olurken ette en az 16 kg olarak hesaplandı.

"SEBZE ÜRÜNLERİ DAHİ SOFRADA ARTIK LÜKS OLDU"

Asgari ücretliler, geçen yıla göre sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve meyve ürünlerinde yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 kilo olurken kilosu 50 TL'ye kadar yükselen sivribiberde ise en az 310 kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı, geçtiğimiz bayrama göre şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı."

"EMEKÇİLER BU YIL RAMAZAN BAYRAMI'NI GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE HEM DAHA FAZLA AÇ KALARAK HEM DE DAHA FAZLA BORÇLANARAK KARŞILAMAKTADIR"

Tüketicilerin toplamda 215 milyar TL olan 2021 yılsonu kredi kartı borçlarının nisan ayının ikinci haftası itibariyle 238 milyar 700 milyon TL'ye ulaştığını vurgulayan Ağbaba, şunları ifade etti:

"Yine 2021 yılsonu itibariyle 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici kredileri, yılın ilk 4 ayında 498 milyar 775 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçları da aynı şekilde artmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler, artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale gelmektedir. Emekçiler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılamaktadır."

Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor
Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor
Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor
Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor

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Ramazan Bayramı, Veli Ağbaba, 1 Mayıs, Borç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor - Son Dakika
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