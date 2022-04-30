Veli Ağbaba: Asgari Ücretliler Hem 1 Mayıs'ı Hem de Ramazan Bayramı'nı Açlık ve Borç Yükü Altında Karşılıyor - Son Dakika

Kaynak; TÜİK Madde sepeti, son market ve hal fiyatları

YIL KREDİ KARTI BORCU İHTİYAÇ KREDİSİ BORCU 2021 YILSONU 215 MİLYAR TL 482 MİLYAR TL 2022 NİSAN 238,7 MİLYAR TL 498,7 MİLYAR TL SON 4 AY ARTIŞ 23,7 MİLYAR TL 16,7 MİLYAR TL

Kaynak; BDDK

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BAYRAM SOFRASI BOŞ KALDI"

Asgari ücretlinin bayram sofrasının boş kaldığını belirten Ağbaba, "Açlık sınırının en az 1070 TL altında kalan asgari ücretli, bu yıl geçtiğimiz yıla göre temel besin maddelerini daha az alabilmektedir. Müjde diye sunulan yüzde 50 artışla 4 bin 253 TL'ye yükseltilen asgari ücret, geçtiğimiz yıl 2 bin 825 TL'nin alım gücü olarak kat be kat altında kaldı. Asgari ücretlinin geçtiğimiz bayrama göre ekmekteki kaybı ise en az 45 adet oldu" dedi.

"ET VE TAVUK TÜKETİMİ ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HAYAL"

Özellikle et ve et ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarının asgari ücretlinin ve ailesinin bu ürünlere ulaşmasını imkansız kaldığının altını çizen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Artık gramla tüketilen bu ürünleri asgari ücretliler, market reyonlarında sadece uzaktan seyretmekle yetiniyor. Asgari ücretlinin bu bayramda sofrasındaki kaybı, geçen yıl göre tavukta en az 55 kilo olurken ette en az 16 kg olarak hesaplandı.

"SEBZE ÜRÜNLERİ DAHİ SOFRADA ARTIK LÜKS OLDU"

Asgari ücretliler, geçen yıla göre sofrasındaki en büyük kayıpları sebze ve meyve ürünlerinde yaşadı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretlilerin salatalıktaki kaybı 377 kilo olurken kilosu 50 TL'ye kadar yükselen sivribiberde ise en az 310 kilo olarak hesaplandı. Yine asgari ücretlinin bu yılki bayram sofrasından en az 346 kilo patates ve 258 kilo domates eksildi. Asgari ücretlinin sofrasındaki kaybı, geçtiğimiz bayrama göre şekerde 116 kilo, makarna da ise 110 paket olarak hesaplandı."

"EMEKÇİLER BU YIL RAMAZAN BAYRAMI'NI GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE HEM DAHA FAZLA AÇ KALARAK HEM DE DAHA FAZLA BORÇLANARAK KARŞILAMAKTADIR"

Tüketicilerin toplamda 215 milyar TL olan 2021 yılsonu kredi kartı borçlarının nisan ayının ikinci haftası itibariyle 238 milyar 700 milyon TL'ye ulaştığını vurgulayan Ağbaba, şunları ifade etti:

"Yine 2021 yılsonu itibariyle 482 milyar 44 milyon TL olan tüketici kredileri, yılın ilk 4 ayında 498 milyar 775 milyon TL'ye ulaşmış oldu. Enflasyonun her ay artarak bir önceki ayın rekorunu kırması ile ücretli emekçilerin bankalara olan ihtiyaç ve kredi kartı borçları da aynı şekilde artmaktadır. Açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan emekçiler, artık temel gereksinimlerini dahi karşılayabilmek için kredilere bağımlı hale gelmektedir. Emekçiler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı geçtiğimiz yıla göre hem daha fazla aç kalarak hem de daha fazla borçlanarak karşılamaktadır."