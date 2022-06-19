Veli Ağbaba: Bakan Nebati'nin Ekonomi Modelinde Esnafın Payına İflas Düştü. Esnaf İflasları Geçtiğimiz Yıl Mayıs Ayına Göre Yüzde 113 Arttı - Son Dakika
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Veli Ağbaba: Bakan Nebati'nin Ekonomi Modelinde Esnafın Payına İflas Düştü. Esnaf İflasları Geçtiğimiz Yıl Mayıs Ayına Göre Yüzde 113 Arttı

19.06.2022 11:00
Veli Ağbaba: Bakan Nebati'nin Ekonomi Modelinde Esnafın Payına İflas Düştü. Esnaf İflasları Geçtiğimiz Yıl Mayıs Ayına Göre Yüzde 113 Arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısının geçen yıla oranla yüzde 113 arttığını açıklayarak, “Sadece bu yılın ilk 5 ayındaki esnaf iflası 47 bini aşmış durumda. Geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre esnaf iflaslarındaki artış yüzde 113” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısının geçen yıla oranla yüzde 113 arttığını açıklayarak, "Sadece bu yılın ilk 5 ayındaki esnaf iflası 47 bini aşmış durumda. Geçtiğimiz yıl mayıs ayına göre esnaf iflaslarındaki artış yüzde 113" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yılın ilk 5 ayında iflas eden esnaf sayısını açıkladı.  Ağbaba, "Bakan Nebati, her öğe parçalarından iyi, piyasalar diyor ama yaşanan toplu arızaları da görmezlikten. Sadece bu yılın ilk 5 günü esnaf alışverişi 47 bini aşmış durumda. Önceki yıl Mayıs'taki kalıplardan oluşan şişelerden 113. Nebatinin şişirilmesinden sözde büyüme modelinde esnafların paketlemena paketleme" dedi. Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

"İflas edenlerde bir doğada meydana gelen 113.Yılın ilk 5'i, meslekten ve sicilden terkinini yapan esnaf sayısı 47 bin 128'eyükseldi. Günü bu saat ilk 5 gece eden esnaf 50'ye yakın. Mayıs tatili olarak esnaf sayısı 8322 kayıtlara geçti. 2021 bayramları bayramlar dolusu bayram olarak 3893. Geçen yıllarla dolu olan bu günlerden geçen sezonlardan oluşan koleksiyonlardan oluşan 113 yıllık tarihler.

Kur ekonomik ve artık olarak artan maliyetlerların dükkanına yeni ürün alamamasına neden oluyor. Ardı ardına zamlar ve yüksek faturalara ek olarak esnafların günlüka olan borçları da eskidiğinde, esnafın bu sonunu olgunlaşmamış hale gelemez.Bir avuç yanda sanayisı destek destekleme.

"ZENGİNLERE VERİLEN DESTEK YEDİ KAT FAZLA"

Şu ana kadar kur saldırılara hazineden toplam para 21,1 milyar TL. Buna ek olarak kur savunmasıa sanayi geçim kaynaklarını geçindirmekle geçinmekten vazgeçilen yardım almak ise 10 milyar TL olarak açıklandı. Yani resmi olarak tasarlanmak için Kur Korumalı Mevduatın hazineye ana milyar TL. Hatırlanacağı tam kapanma döneminde 1,3 milyon esnafa verilen hibe ise 4,6 milyar TL ile olacaktır. Bugüne kadar KKM'den zenginlere verilen destek esnafa verilen destekten tam yedi kat daha fazla.

Küçük esnafımızı destekleyecek kredidelerinin ilk iş esnaflarımızın banka faizlerini sil, zengini daha fazla zenginleştirici Kur'an korumalı Mevduat uygulamalarınına son verip, esnafımızı destekleyeceğiz."

YORUMLAR
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Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu Kağıt Toplayıcıları ve Seyyar Satıcılar, Konak Meydanı'nda CHP Heyeti ile Buluştu. Kağıt Toplayıcıları ve Seyyar Satıcılar, Konak Meydanı'nda CHP Heyeti ile Buluştu.
Kaynak: ANKA

Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba: Bakan Nebati'nin Ekonomi Modelinde Esnafın Payına İflas Düştü. Esnaf İflasları Geçtiğimiz Yıl Mayıs Ayına Göre Yüzde 113 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba: Bakan Nebati'nin Ekonomi Modelinde Esnafın Payına İflas Düştü. Esnaf İflasları Geçtiğimiz Yıl Mayıs Ayına Göre Yüzde 113 Arttı - Son Dakika
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