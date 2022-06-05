Veli Ağbaba: Biz Mülteci Düşmanı Değiliz. Mülteci Yaratan Politikalara Karşıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz, mülteci düşmanı değiliz. Mülteci yaratan politikalara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Maalesef hem içimizde hem dışımızda kötü yönetim, Türkiye'nin büyük bir problemi haline geldi. Bugün Türkiye Afganistan, Pakistan, Suriye, İran, Irak gibi değilse, insanlar mezheplerinden dolayı birbirini katletmiyorsa, ciğerini söküp yemiyorsa, Libya'daki gibi aşiretler birbirini kesip öldürmüyorsa bunu Cumhuriyet'imize; ama en çok, bu topraklara gelmiş geçmiş en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İstanbul Milletvekili Enis Beberoğlu ile birlikte bugün Adıyaman'daki Dede Aziz'i (Apaziz) anma törenine katıldı. Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, "Dünya, kurulduğu günden bu yana iyilerle kötülerin, zalimlerle mazlumların mücadelesi var. Dünya kurulduğundan beri, bu topraklara düşmanlık ekenlerle hoşgörü ekenlerin mücadelesi var. Dünyada ve bu topraklarda barış isteyenlerle savaş isteyenlerin mücadelesi var. Bugün, Aziz Dedeler sayesinde hala kendi düşüncemizi ve inancımızı var ediyoruz" diye konuştu.

"BU TOPRAKLARIN YETİŞTİRDİĞİ DEĞERLER VAR"

"Bugün, eğer insanlar inancından ve düşüncesinden vazgeçmiyorsa, eğer zalimlerin önünde diz çökmüyorsa bunu yüzyıllar önce her türlü imkan sunulmasına rağmen gücün, zenginliğin, zalimliğin önünde diz çökmeyen Hz. Hüseyin'den başlayan bir sürece borçluyuz" diyen Ağbaba, şunları söyledi:

"O süreç, yıllardır devam ediyor. Kimi zaman Hallacı Mansur, kimi zaman yıllar önce Sivas'ta kaybettiğimiz kardeşlerimiz, kimi zaman Başbağlar'da katledilen kardeşlerimiz, kimi zaman yakılan yıkılan insanlarımızla birlikte bu mücadele devam ediyor. Zalimliğe, haksızlığa uğramış insanlar, hiçbir zaman ne bu topraklarda ne dünyanın başka yerlerinde kesilseler de yakılsalar da kesmediler, kimseye de kem gözle bakmadılar. Bizim farklılıklarımız var. Her şeye rağmen dostça, kardeşçe Alevi'siyle, Sünni'siyle, farklı inancıyla, farklı bakışıyla insanlarla bir arada, her şeye rağmen bir arada yaşıyorsak bunu bazı değerlerimize borçluyuz. Burada doğan evliyalar, ulular, veliler ve inanç önderlerimiz, sadece doğdukları topraklarda hoşgörüyü yaymadılar. Avrupa'ya, Balkanlar'a, dünyaya bakın; bu topraklardan çıkan insanlar, kendi inançlarını, hoşgörülerini, kardeşliklerini dünyaya yaymaya çalıştılar. O nedenle bu topraklar, değerli ve kıymetli topraklar. Hiç kimse, dışardan rehber ya da simge aramaya kalkmasın. Bu toprakların kendi yetiştirmiş olduğu öz değerler var."

"BİZ, MÜLTECİ DÜŞMANI DEĞİLİZ. MÜLTECİ YARATAN POLİTİKALARA KARŞIYIZ"

Anadolu'da önemli insanların yetiştiğini dile getiren Ağbaba, "O direnç, o inanç olmasaydı, idam sehpasına giderken 'Yaşasın hakların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız Türkiye' diyen Deniz Gezmişler olmazdı. O inanç olmasaydı, Türkiye bugün bulunduğu durumda olmazdı. Müslüman ülkelere baktığımızda, bizim ülkemizin, bizim ülkemizi kuranların değerini anlamamız lazım. Türkiye, diğer Müslüman ülkeler gibi değilse; aşiret kavgaları, kan, gözyaşı, mezhep savaşları yoksa onu laik demokratik Cumhuriyet'imize borçluyuz" dedi. "Biz mülteci düşmanı değiliz" diyen Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mülteci yaratan politikalara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Maalesef hem içimizde hem dışımızda kötü yönetim, Türkiye'nin büyük bir problemi haline geldi. Bugün Türkiye Afganistan, Pakistan, Suriye, İran, Irak gibi değilse, insanlar mezheplerinden dolayı birbirini katletmiyorsa, ciğerini söküp yemiyorsa, Libya'daki gibi aşiretler birbirini kesip öldürmüyorsa bunu Cumhuriyet'imize; ama en çok, bu topraklara gelmiş geçmiş en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz."

Veli Ağbaba, Türkiye'de helalleşmenin hakim olmasını temenni ettiklerini belirterek, "Geçmişte acılarımız ve yaşanmışlıklarımız var. Bunları kaşımak, tekrar gündeme getirmek acılarımızı dindirmez. Geçmişte yapılan haksızlıkları gidermenin tek yolu, toplum olarak helalleşmeden geçiyor. Genel Başkanımız, bu helalleşmeyi başlattı. Bu helalleşmenin Türkiye'de hakim olmasını diliyorum."