Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteme'nin 'İflas' Bilançosunu Çıkarttı: "4 Yılda 479 Bin 736 Esnaf ve 248 Bin 867 Şirket Kapandı" - Son Dakika
Üye Girişi

Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteme'nin 'İflas' Bilançosunu Çıkarttı: "4 Yılda 479 Bin 736 Esnaf ve 248 Bin 867 Şirket Kapandı"

17.07.2022 10:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yaşanan iflasların bilançosunu çıkarttı. Ağbaba, “Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan iflasların bilançosunu çıkarttı. Ağbaba, "Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu" dedi.

Veli Ağbaba, dördüncü yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yaşanan iflasları araştırdı. Ulaştığı sonuçları yazılı bir açıklamayla duyuran Ağbaba, şunları kaydetti:

"4 YILDA YARIM MİLYONA YAKIN ESNAF İFLAS ETTİ"

"Başkanlık sistemi, bundan 4 yıl önce bizzat Erdoğan tarafından daha fazla zenginlik ve refah olarak sunulmuştu. Aradan geçen 4 yılda, derinleşen ekonomik kriz nedeniyle refahın ve zenginliğin yerini artan iflaslar aldı. Başkanlık sistemi ile aradan geçen 4 yılda 479 bin 736, yani yarım milyona yakın esnaf ekmek teknesini kaybetti. Yine 2018 yılından bugüne, en az 248 bin 867 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapısına kilit vurdu.

"BU YIL İLK 6 AYDA 57 BİN 954 ESNAF İFLAS ETTİ"

Sadece bu yılın ilk 6 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 58 bine dayandı. Bu yılın sadece haziran ayında iflas eden esnaf sayısı da 10 bin 826 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2022'de yaşanan toplam iflas sayısı, bu yılın ilk 6 ayında en yüksek iflas sayısı oldu. Mayıs ayında toplam iflas sayısı 8 bin 322 iken iflas sayısı sadece son bir ayda yüzde 30 artarak 10 bin 826'ya çıktı. Eğer iflas sayısındaki artışlar bu şekilde devam edecek olursa sene sonuna doğru iflas edecek esnaf sayısı 100 bine yaklaşacaktır.

"4 YILDA EN AZ 248 BİN ŞİRKET VE GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ KAPANDI"

Artan döviz kuru, yüksek maliyetler ve enflasyonun son 24 yılın zirvesine çıkması, şirketlerin ve ticari işletmelerin tek tek kapanmasına neden oldu. 2018 yılından 2022 Mayıs ayına kadar toplamda 248 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi tasfiye edilerek veya kapanarak iflas etti. İşletmelerin borç yükü ve artan maliyetleri de göz önüne alındığında toplu iflaslardaki artış ne yazık ki kaçınılmaz hale gelecektir. En nihayetinde ülke ekonomisi, yaşanan iflaslar neticesinde tamamen durma noktasına gelecektir."

Görüntüler: Arşiv

YORUMLAR
500
AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak AK Parti 'Yüz Yüze 100 Gün' konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi Kulu CHP ilçe başkanlığı etkinlik düzenledi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteme'nin 'İflas' Bilançosunu Çıkarttı: '4 Yılda 479 Bin 736 Esnaf ve 248 Bin 867 Şirket Kapandı' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
09:22 Sibel Can konserinde olay çıktı! Sahneye çıkmak isteyen belediye başkanına güvenliklerin izin vermemesi sonucu tansiyon yükseldi
09:09 "Tehlikeli madde" taşıyan Ukrayna firmasının kargo uçağı, Yunanistan'a düştü! Çok sayıda patlama sesi sonrası yangın başladı
08:22 Freni boşalan kamyon, 9 araca çarptı! Hurdaya dönen araçlarını gören sürücüler şok yaşadılar
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
00:33 Doktorun "kalk git" dediğini iddia eden kadın, evinin banyosunda doğum yaptı
23:47 İngiltere'nin Türkiye'ye göçmen gönderme planıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Erdoğan bunu yapamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 10:41:30. #1.13#
SON DAKİKA: Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteme'nin 'İflas' Bilançosunu Çıkarttı: "4 Yılda 479 Bin 736 Esnaf ve 248 Bin 867 Şirket Kapandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement