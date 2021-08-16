Veli Ağbaba'dan Maski'ye ziyaret - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy, Kepez, Gürkaynak, Duruluova, Dutlu, Yaylımlı, Demirciler, Darıca, Dedeköy, Kahyalı, Çevirme, Sahilköy, Ören, Altınlı, Karapınar, Oluklu mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret ettiler.

KARATAŞ: KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "2019 seçimleri sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanı olan Selahattin Gürkan Bey, bizlere MASKİ Genel Müdürlüğü görevini uygun gördü.Bizler, Malatya'nın merkez ve kırsalını iyi biliyoruz ve bu doğrultuda her alanda çalışmalar yapıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda, 2 yıl içinde kurumumuzun görev alanına giren içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ile alakalı çalışmaları planlayıp, hayata geçirerek tamamlamayı hedefledik. Bizlerde bu doğrultuda, içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları inşa ettik. İlçelerimizde arıtma tesisi projeleri hazırlayarak hayata geçirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki senenin ilkbaharında tüm ilçelerimizin arıtma tesislerini tamamlamış olacağız. İçme suyu şebeke hatları için kalıcı çözümler bulma gayretindeyiz. Özellikle kırsaldaki içme suyu şebekelerimizin çoğu terfili sistemler ile çalışıyor. Elektrik kesintileri olduğu zaman meydana gelen su kesintileri ile vatandaşlarımız mağdur oluyor. Bu durumun önüne geçmek için, doğal kaynak suları bularak suyun kendi cazibesiyle vatandaşlarımızın musluklarına gelmesini sağlamak amacıyla yoğun gayret gösteriyoruz. Bunun için içme suyu grup projeleri hazırladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Akçadağ ÇAPO Gurubu'nda yaklaşık 14 kilometrelik kısmı tamamladık. Devam eden çalışmalarımızı, yılsonunda tamamlamayı planlıyoruz. Bu proje ile Melet Deresi'nden Dedeköy'den itibaren havaalanına kadar olan bölgenin tamamının içme suyunu karşılayacağız.Bu projemize benzer olarak hazırladığımız Bekirhışt projemiz var. Bu projede, Melet Deresi üst kotlardan göz dediğimiz kaynaktan saniyede yaklaşık 200 litre civarındaki suyu, Gözene'den alarak Cumhuriyet, Kırlangıç, Cafana, Fatih, Duranlar ve İkizce'ye kadar getireceğiz. Yakın zamanda ihalesine çıkacağız" dedi.

ALT YAPIYA 600 MİLYON TL'LİK BÜTÇE

2021 yılında alt yapı yatırımları için yaklaşık 600 milyon TL'lik bir bütçe ayrıldığının altını çizen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Ekonomik sıkıntının olduğu bu süreçte altyapıya bu kadar yatırım yapan Malatya'dan başka bir ilin olduğunu tahmin etmiyorum.Bu sene yatırıma ayırdığımız bütçemiz yaklaşık 600 milyon liradır.Hedefimiz kalıcı çözümlerle şehrimizin altyapısını gelecek nesillere emanet etmektir. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak tamamıyla bitmiş değil. Kanalizasyon hattı olmayan mahallelerimiz var. Bölüm bölüm çalışmalar yapıyoruz. Akçadağ Dedeköy 'ün kanalizasyon ve Bayramuşağı'nın içme suyu ve kanalizasyon altyapısını yeniledik. Kalan mahallelerimizin planlamalarını yaptık. İhalelerini yaparak 2022'ye kırsalda ki şebekelerin büyük bir bölümünü tamamlamış olarak gireceğiz" diye konuştu.

AĞBABA: MASKİ, MALATYA'NIN EN ÖNEMLİ KURUMU

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Malatya'nın en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ağbaba, "Malatya'mızı bölge bölge gezip vatandaşlarımızın talep ve isteklerini dinliyor, çözümler bulmaya çalışıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyemizin en önemli kurumlarından. Bizler muhtarlarımızla beraber, mahallelerin ihtiyaçlarını iletmek için Genel Müdürümüz Mehmet Yaşar Karataş'a ziyarette bulunduk. Yerel yönetimler kentin huzuru, gelişmesi ve sosyalleşmesi için önemlidir. Bizler de Malatya halkının iradesine saygı göstererek, seçilen belediye başkanlarımızla iletişim halindeyiz. Bu durumu sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'a ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a teşekkür ediyorum. Umarım sorunlarımız kısa sürede çözülür, Malatya daha da güzelleşir" dedi.