Veli Ağbaba'dan Tüik'in İşsizlik Verilerine Tepki: "Tüik'in İllüzyonla Yok Ettiği İşsizleri İşkur Ortaya Çıkarıyor" - Son Dakika
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Veli Ağbaba'dan Tüik'in İşsizlik Verilerine Tepki: "Tüik'in İllüzyonla Yok Ettiği İşsizleri İşkur Ortaya Çıkarıyor"

10.10.2022 11:53
Veli Ağbaba'dan Tüik'in İşsizlik Verilerine Tepki: "Tüik'in İllüzyonla Yok Ettiği İşsizleri İşkur Ortaya Çıkarıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerine ilişkin “İŞKUR verilerinde göre ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 343 bin kişi. Yani İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK’in anketle ölçtüğü resmi işsiz sayısında 31 bin kişi daha fazla. Bu durumda TÜİK’in illüzyonla yok ettiği işsizleri İŞKUR ortaya çıkarıyor” değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerine ilişkin "İŞKUR verilerinde göre ağustos ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 343 bin kişi. Yani İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK'in anketle ölçtüğü resmi işsiz sayısında 31 bin kişi daha fazla. Bu durumda TÜİK'in illüzyonla yok ettiği işsizleri İŞKUR ortaya çıkarıyor" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayı iş gücü verilerini ilişkin açıklama yaptı. TÜİK'in yayınladığı verilere göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık azalış ile yüzde 9,6 oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 12,5 olarak tahmin edildi. Ağbaba'nın konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:

"İşsizlik verilerinde bu ay yine bir TÜİK komedisi adlı eserin devamını izledik. TÜİK ağustos ayında işsizliğin bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi olduğunu iddia ediyor. İddia ediyor. İŞKUR verilerinde göre ağustos ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 343 bin kişi. Yani İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK'in anketle ölçtüğü resmi işsiz sayısında 31 bin kişi daha fazla. Bu durumda TÜİK'in illüzyonla yok ettiği işsizleri İŞKUR ortaya çıkarıyor.

"TÜİK HİLEYLE, SİHİRLE İŞSİZLİĞİ BİTİRECEĞİNİ HER DÜŞÜNDÜĞÜNDE KARŞISINA DEVLETİN BİR DİĞER RESMİ KURUMUNUN VERİLERİ ÇIKIYOR"

Mart 2002 tarihinden temmuz ayına kadar işsizlik ödeneğine 16.730.002 kişi başvurmuşken, ağustos ayında bu sayı tam 140 bin kişi artarak 16 milyon 870 bine çıktı. Yani temmuz ve ağustos ayları arasında işten atıldığı için işsiz kalanların sayısındaki artık 140 bin kişi. Ama TÜİK'e göre işsizlik ağustos ayında temmuz ayına göre 100 bin kişi azalmış. TÜİK bir veri kurumundan çok artık işsizleri yok sayan bir yanılsama kurumuna dönüşmüş durumda. Ayrıca TÜİK son bir yılda işsizliğin 560 bin kişi azaldığını iddia ederken İŞKUR verilerinde ise işsizliğin son bir yılda 149 bin kişi arttığı ortaya çıkıyor. Aradaki fark 709 bin kişi. TÜİK hileyle, sihirle işsizliği bitireceğini her düşündüğünde karşısına devletin bir diğer resmi kurumunun verileri çıkıyor."

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Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veli Ağbaba'dan Tüik'in İşsizlik Verilerine Tepki: 'Tüik'in İllüzyonla Yok Ettiği İşsizleri İşkur Ortaya Çıkarıyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veli Ağbaba'dan Tüik'in İşsizlik Verilerine Tepki: "Tüik'in İllüzyonla Yok Ettiği İşsizleri İşkur Ortaya Çıkarıyor" - Son Dakika
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