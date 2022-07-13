CHP'li Ağbaba, mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de kayıtlı gerçek veriler işsizlik gerçeğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı iş gücü verilerini değerlendirdi.

TÜİK'in mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücü verilerine göre, Mayıs 2021'de 4 milyon 293 bin olan işsiz sayısının Mayıs 2022 itibarıyla 3 milyon 785 bine düştüğünü belirten Ağbaba, TÜİK'e göre, işsiz sayısında son bir yılda 509 bin kişilik azalma olduğunu kaydetti.

Veli Ağbaba, devletin bir diğer kurumu İŞKUR'un ise kendisine kayıtlı işsiz sayısını Mayıs 2021'de 2 milyon 893 binden, Mayıs 2022'de 3 milyon 537 bin kişiye yükselttiğini bildirdi.

TÜİK verilerinde azalan işsiz sayısının, kayıtlı İŞKUR verilerinde arttığını dile getiren Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bunun izah edilebilecek hiçbir yanı yoktur. TÜİK illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de kayıtlı gerçek veriler işsizlik gerçeğini ortaya koyuyor. TÜİK, işsizlerle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK'in her ay kronikleşmiş işsizlik yalanını devletin bir diğer kurumu İŞKUR ortaya çıkarıyor. TÜİK, deyim yerindeyse suçüstü yakalanmış durumda. TÜİK, işsizliğin bir ayda 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. Lakin İŞKUR verilerine göre, nisan ayında işsizlik ödeneğine bugüne kadar başvuranların sayısı 16 milyon 341 iken mayıs ayında bu rakam 16 milyon 454 bin kişiye yükselmiş görünüyor. Yani işsiz kaldığı ve işsizlik ödeneğine başvuru sayısındaki artış bir ayda 113 bin iken TÜİK ise bir ayda işsizliğin 56 bin kişi azaldığını açıklıyor. TÜİK kendince illüzyon yaparak işsizliği yok ettiğini düşünse de gerçek veriler, işsizlerin hiçbir yere kaybolmadığını TÜİK'e gösteriyor."