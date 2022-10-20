Veli Ağbaba: "Türkiye'nin Adı 'Tuhaf Ölümler Ülkesi' Bunun da Yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bir ülkenin kalitesi, gelişmişliği insanların ölümüyle ölçülür ve maalesef, yirmi yıldan beri ülkeyi getirdiğiniz durum bu. Türkiye'nin adı 'tuhaf ölümler ülkesi' bunun da yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye dünyanın hiçbir coğrafyasında yaşanmayan ölümler ülkesi, farklı ölümler ülkesi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 21'inci yüzyılda soba gazından insanlar zehirlenerek ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 800 kişi boğularak ölmez tuhaf ölümler ülkesinde olur. Dünyanın hiçbir ülkesinde şofbenden sızan gazla ya da dünyanın hiçbir ülkesinde çadırda uyurken insanlar yanarak ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yılda 500 kişi sahte alkolden dolayı ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar Erzurum'un göbeğinde, gündüz salda donarak ölmez ama tuhaf ölümler ülkesinde bunların hepsi olur. Yine, dünyanın hiçbir ülkesinde minibüsün içinde insanlar boğulmaz. Göçük altında insanlar unutulmaz. Bugün hala Elbistan'da madenin altında, göçüğün altında 9 kişi cesetleri çıkarılmamış durumda.

"TÜRKİYE'DE YAŞAM SUDAN UCUZ, ÖLÜM KOLAY"

Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki AVM sayılarıyla, yollarla, köprülerle ölçülmez. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki insanların nasıl öldüğüyle ölçülür. Bir ülkenin gelişmişliği insanın yaşamına verilen değerle ölçülür. Gelişmişlik 'Kazara elektrik direği düşer ölürüm' diye korkmamaktır. Gelişmişlik, rögar kapağından düşüp ölüm akla gelmemesidir. Gelişmişlik balkonda otururken bir maganda kurşunuyla ölümün olmamasıdır. Trafikte, sokakta, kaldırımda, yatakta, balkonda ölüm kol geziyor. Yaşam sudan ucuz, ölüm en kolay yol. Dünyanın hiçbir ülkesinde dere yatağına bina yapıldığı için yüzlerce insan ölmez. Dünyanın hiçbir ülkesinde yüzlerce insan ölmesine rağmen Türkiye'deki gibi bir tek kişi cezasız kalmaz. Bu saydığım olaylardan geçtiğimiz yıl yaşanan Kastamonu ve Sinop'taki ölümlerden dolayı da bir tek kişi cezalandırılmadı. Dünyanın hiçbir ülkesinde insanlar evde otururken sel basarak ölmez. Hatırlayın, Samsun'da 2011 yılında TOKİ konut yapmış, insanlar evde otururken sel basıyor ve 9 kişi ölüyor evin içinde, 9 kişi ölüyor. İstanbul'un göbeğinde yıllarca yönettiğiniz, rantını yediğiniz İstanbul'da, ihanet ettiğiniz İstanbul'da bir sel baskını oluyor, içindeki kadın emekçilerle birlikte tam 31 kişi ölüyor. Nerede ölüyor? Servis aracının içinde, selin içerisinde ölüyor.

"HER YIL YÜZLERCE ÇOCUK VE GENÇ BOĞULUYOR. DEFALARCA OKULLARA YÜZME DERSİ KONULMASI İÇİN TEKLİF VERDİK"

Her yıl insanlar boğularak ölüyor. Yaz mevsimi gelince gençlerimiz, çocuklarımız ölüyor ülkeyi yönetenler her yıl bu ölümleri izlemeye devam ediyor. Bu yıl sadece Adana'da 28 gencimiz boğularak ölmüş, geçen yıl 90 kişi boğularak ölmüş. Niye? İnsanlar dünyanın diğer ülkelerinde niye boğularak ölmüyor? Çünkü diğer ülkeler tedbir alıyor. Ne yapıyor? Milletvekili olduğum günden beri kanun teklifi veriyorum, okullarda yüzme dersi mecbur kılınsın diye ama bu görmezden geliniyor ve maalesef bu yüzme kursları verilmediği için gençlerimiz ölüyor. Şunu söyleyeyim gelecek yıl da ölmeye devam edecek ama bilin ki gelecek yıl ilkokullarda yüzme dersi mecbur olacak. Nasıl olsa sizin çocuklarınızı havuzlu villada oturuyor, nasıl olsa sizinkiler havuzun karşısında pudra şekeri çekerek oturuyorlar, fakir fukara sizin umurunuzda değil.

"6 YILDA 104 KİŞİ MAGANDA KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBETTİ"

Her yıl maganda kurşunuyla insanlar katlediliyor. Son altı yılda 104 insan katledilmiş. ya bu dünyanın herhangi bir ülkesinde olsa bir cezalandırılır; bu işe tedbir almayan, o silaha ruhsat veren ya da vermeyen insan cezalandırılır ama bizde ne tedbir var ne ceza var. Yine yeri gelmişken söyleyeyim, bu bireysel silahlanmaya karşı toplum olarak, Türkiye olarak hep birlikte karşı durmalıyız ve bu bireysel silahlanma konusuna hep beraber tedbir almalıyız. Düğünlerde, maçlarda silah havaya sıkılıyor, balkonda çayını içen genç ölüyor.

"KAZANCI BEDİH'İ SOBADAN SIZAN GAZDAN KAYBETTİK. BU HEPİMİZİN UTANCIDIR"

Siz hiç dünyanın hiçbir ülkesinde yoksulluktan doğal gaz bağlatamadığı için soba gazından, sobadan zehirlenip ölen insan duydunuz mu ya? Bakın, öyle bir ülke düşünün ki, Kazancı Bedih, Türkiye'nin en önemli seslerinden birisi. Kazancı Bedih ve eşi nasıl öldü biliyor musunuz? Kazancı Bedih ve eşi sobadan sızan gazla, karbondioksitle öldü. Bu da hepimizin, herkesin utancıdır, en çok da ülkeyi yönetenlerin utancıdır. Yaz gelince insanlarımız serinlemek için ölüyor, kış gelince insanlarımız ısınmak için ölüyor.

"12 KIZ ÇOCUĞU YANARAK CAN VERDİ"

Öyle bir ülke yarattınız ki bir taraftan bir grup zenginleşiyor, diğer taraftan toplumun geniş kesimleri yoksullaşmaya devam ediyor. Öyle bir insan tipi yarattınız ki maalesef sonradan zengin olan, hızlı zengin olan, pudra şekeri çeken, lüks arabalara binen bir gençlik yarattınız. Bu ülkede maalesef fakir fukara çocukları okusun diye yurda verilir, 21'inci yüzyılda 12 fakir fukara çocuğu cayır cayır yanarak ölüyor. Maalesef ne ceza var ne tedbir var; bir de olmayan bir şey daha var: Ülkeyi yönetenlerde vicdan yok.

"TÜİK'E GÖRE NEDENİ BİLİNMEYEN 25 BİN ÖLÜM VAR"

Sirkeci'de arabalı vapurdan denize düşen araçtan 6,5 yaşındaki Ece ile anneannesi öldü. Kütahya'da suçu sadece yolda yürümek olan elektrik çarpmasında sonucunda 17 yaşında Resul Pekuslu ölüyor, sahte içki nedeniyle yılda 500 insan ölüyor. Ali Şeker'le birlikte 2015 yılında Samatya Hastanesine gittik, inanamadık; aynı anda 45 kişi ölmüş. TÜİK diyor ki; 'Nedeni bilinmeyen 25.541 ölüm var, 25.541; kaza sonucu zehirlenme nedeniyle ölen kişi sayısı 689, kaza sonucu düşme nedeniyle ölen kişi sayısı 3.220.' Sahte alkolden 500 kişi ölüyor. Soylu'nun önergeye verdiği yanıta göre 2015-2022 yılları arasında 108.905 vatandaş zehirlenmiş.

"TÜRKİYE'NİN ADI 'TUHAF ÖLÜMLER ÜLKESİ' BUNUN DA YÖNETİCİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

İstanbul'un başarılı Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da, bir tane metrobüs çarpışınca sizin yandaş medya ne yapıyor? 'İmamoğlu kaza yaptı' diyor. Peki bu saydığım ölümlerin sorumlusu kim? Sizsiniz. Siz yeni suçlu bulabilirsiniz, diyebilirsiniz ki: 'Bizim günahımız yok, Azrail yaptı.' Maşallah, manipülasyonda, algıda sizin elinize su dökecek bir siyasi hareket gelmiş değil. Bunun sorumlusu sizsiniz. Bir ülkenin kalitesi, gelişmişliği insanların ölümüyle ölçülür ve maalesef, yirmi yıldan beri ülkeyi getirdiğiniz durum bu. Türkiye'nin adı 'tuhaf ölümler ülkesi' bunun da yöneticisi Recep Tayyip Erdoğan."