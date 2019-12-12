Kayseri Üniversitesi(KAYÜ) tarafından düzenlenen 'Yeni Medya' isimli söyleşide konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, "Kayseri Basını, Milli Mücadeleye çok büyük destek vermiştir" dedi.



Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda düzenlenen ve moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Emrah Duman'ın yaptığı söyleşiye Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Yeni dönemde kampüs değişikliği yapacaklarını ve yeni bölümler açarak İletişim Fakültesi'ni geliştireceklerini söyleyen Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun,



"Biz Kayseri Üniversitesi olarak, yeni dönemde İnşallah Melikşah Üniversitesi'nin olduğu kampüse geçiyoruz. Orada yeni dönemimize başlayacağız. Bir gelişme daha söyleyeyim, Tablakaya mahallesinde 1 milyon 600 bin metrekarelik alan tahsis edildi bizlere ve burada iletişim fakültesinin Erciyes Üniversitesi'nde olmayan bölümlerini Kayseri Üniversitesine açmayı düşünüyoruz. Bunun da hazırlıklarını yapıyoruz. Özellikle Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz var Develi'de ve orayı geliştirmek istiyoruz. Orada olmayan bölümleri biz oraya kurmak istiyoruz. İkinci projemiz de dijital medya ve pazarlama isminde yeni bir bölüm açmak istiyoruz. Bunun sebebi de, ticaretin büyük bir kısmı elektronik ortamda oluşuyor ve medyanın da büyük bir kısmı artık dijitalleşiyor. Bu açıdan biz de Erciyes Üniversitesinde olmayan bölümleri burada açmayı düşünüyoruz" dedi.



Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Benli ise konuşmasında, "2019 yılını Fuat Sezgin anma yılı olarak düzenledik ve kendisini anıyoruz. Büyüğümüz Veli Altınkaya da bizleri kırmadı ve geldi. Söyleşiyi sabırsızlıkla bekliyoruz katılımcılarımızla beraber. Katılan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Söyleşiye katılan öğrencilere Kayseri Basınının geçmişini anlatan Veli Altınkaya, Kayseri Basınının Milli Mücadeleye çok büyük destekleri olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"Kayseri'de ilk gazete 29 Ağustos 1910 yılında çıkmış. Yunus Bekir diye bir ittihatçı var ve 1908'de 2. Meşrutiyetin ilanından sonra da tekrar yurda dönerek Kayseri'ye gelmiş. Osmanlı'nın 1909'da çıkardığı bir vilayet kararnamesi var ve daha Anadolu'da basın yayın ve matbaa bile yok. Çok nadir şehirlerde var. Kayseri'de de ilk matbaa yine valilik kararıyla Muammer Bey zamanında kurulmuş. Biz Kayseri'de bir basın müzesi açacağız önümüzdeki yıl ve onunla ilgili yaptığımız çalışmalarda 1870'li yıllarda kurulmuş gibi. O zamanlar Ermeni ve Rumlar şehirde ticarete, kültüre ve sanata hakimlermiş Türk kökenli halk savaşa gittikleri için ve daha çok da ticaret olarak tarımla uğraşmışlar. Dolayısıyla 1870 yıllarında ilk matbaanın kurulmasıyla ilgili bazı vesikalar mevcut. Türkiye'de ve Kayseri'de basında da o zamanlar ülke zor durumdaymış ve anlaşmalar varmış. Burada zaruret içerisinde bir milletten bahsediyoruz. Böyle bir zamanda Kayseri yine ticareti ayakta tutmaya gayret etmiş ama Milli Mücadele zamanında Kayseri Basını bu manada çok gayretli bir çalışma içerisinde olmuştur. Özellikle Adana bölgesindeki cepheye Kayseri Basını çok ciddi manada destek vermiş." - KAYSERİ