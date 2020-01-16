Veli Çetin resmen Samsunspor'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Veli Çetin resmen Samsunspor'da! - Son Dakika Spor

Veli Çetin resmen Samsunspor'da!

6 saat önce

Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

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Yılport Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, son derece deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına katmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.


Tecrübeli oyuncunun alt liglerde şampiyonluk yaşadığını hatırlatan Aztopal, "Yılport Samsunspor'un hedefine ulaşmasında Veli Çetin büyük katkı sağlayacak.


Takımımızın defans bölgesini Veli ile güçlendirdik. Bu yıl şampiyon olarak 1. Lig'e, ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu çerçevede devre arasında 5 önemli oyuncu transfer ettik. Yılport Samsunspor'un güçlenen kadrosu ile hedefine ulaşacağına inancımız tam." diye konuştu.


Veli Çetin ise Yılport Samsunspor'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini dile getirerek, "Yılport Samsunspor, Süper Lig'i hak eden bir takım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takımda tanıdığım arkadaşlarım olduğun için uyum sorununu hızlı şekilde aşacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı.


Konuşmaların ardından Veli, kendisini 1,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Samsunspor, Nuri Asan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:14 
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