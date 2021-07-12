Üye Girişi
Veli Çetin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz" - Son Dakika

Veli Çetin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz"

12.07.2021 15:09
Veli Çetin:

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Veli Çetin, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu.

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Veli Çetin, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Yeni sezon hedeflerini anlatan Veli, "İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürüyor. Takımın yeni transferlerinden savunma oyuncusu Veli Çetin, Afyonkarahisar kampı ve yeni sezon hedefleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfer sürecinden bahseden Veli, "Sezon sonu Yılport Samsunspor ile sözleşmem sona erdikten sonra birçok kulüpten teklifler aldım. Bu teklifler arasında beni en çok etkileyen Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri ve projeleri oldu. Geçen sezon elde edilen önemli başarıyı bu sezon da devam ettirmek için ben de bu takımın bir parçası olmak istedim. İnşallah sezon sonunda da takım olarak mutlu sona ulaşırız" dedi.

"Takımda çok iyi bir aile ortamı var"

Çocukluk hayalinin iyi bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayan Veli Çetin, futbolun kendisi için özel bir yeri olduğunu söyledi. Yeni sezon öncesi beklentilerini ve hedeflerini anlatan 26 yaşındaki stoper Veli Çetin, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nün başarısı için formamı terletmek istiyorum. Takımda çok iyi bir aile ortamı var. Geçen sezondan kalan arkadaşlarımız bizi çok iyi karşıladı. Afyonkarahisar kampında çok iyi çalışıyoruz ve yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. İnşallah sezona iyi başlayıp geçen sezonki başarıyı bu sezon da tekrar ettiririz" ifadelerini kullandı.

"Kapıdan geçerken çok dikkat ediyorum"

Futboldan kalan zamanında konsol oyunları oynamaktan keyif aldığını belirten genç savunmacı, ailesiyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi. Futbolda avantajını gördüğü boyuyla ilgili normal hayatında bazı zorluklar yaşadığına da değinen Veli, "Boyum 194 santimetre. Futbolda boyumun avantajlarını kullanıyorum ama normal hayatta da bana bazen zorluklar çıkarıyor. Özellikle kapılardan geçerken çarpmamak için çok dikkat ediyorum" şeklinde konuştu.

"İlk kez taraftarımızla buluşacağım için mutluyum"

Son olarak statlara seyirci alma kararını değerlendiren Veli, "Uzun bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte karşılaşmalar da seyircisiz oynandı. Futbolda taraftar çok önemli bir güç. Bu sezon da statların yüzde 50'si oranında taraftar alınacak. Öncelikle çok heyecanlıyım. İlk kez taraftarlarımızla buluşacağım için mutluyum. Taraftarlarımız da bize güvensin ve desteğini esirgemesin. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeni sezonda iyi işler yapmak istiyoruz" dedi. - MANİSA

Veli Çetin: Sezona iyi başlamak istiyoruz
Veli Çetin: Sezona iyi başlamak istiyoruz
Veli Çetin: Sezona iyi başlamak istiyoruz

Samsunspor, Karahisar, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Veli Çetin: 'Sezona iyi başlamak istiyoruz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın 16:57 Eski futbolcu Yalçın Ayhan yaptığı paylaşımla Beşiktaşlıları uyardı: Bana yaptığınızı Mehmet Topal'a yapmayın Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü 16:42 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 16:25 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı 16:05 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi 15:56 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi Pınar Gültekin'in katili, 15:48 Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı
Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi 15:14 Açık denizde tekneleri alabora olan gençler 2 saat sonra bölgedeki bir kaptan tarafından şans eseri kurtulabildi Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor 14:21 Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Son Dakika Haberleri
17:02 İsrail zulmü bitmek bilmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli gencin feryadı yürekleri dağladı
16:54 EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi
16:41 Kadın yarışmacı arkadaşının cinsel organını elledi! İzleyenler şaşkına döndü
16:33 Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:55 Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar Milyonlarca emekli için büyük gün yarın! Hem zamlı maaş hem de ikramiye alarak çifte bayram yaşayacaklar         
17:02
EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi EURO 2020 hüsranla bitti! Kazandığımız para masrafları karşılamaya bile yetmedi         
16:54
Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı. Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.         
16:33
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti Kızı ve 2 torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne, hastanede hayatını kaybetti         
15:59
Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi         
15:49
İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı İki kez üst üste taciz iddiası! Döner yerken gözaltına alındı         
15:27
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular         
13:38
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim         
13:34
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 17:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veli Çetin: "Sezona iyi başlamak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement