Son Dakika Haberleri: Veli grubunda öğrenci fotoğrafı tartışması yargıya taşınacak
Son Dakika Güncel Veli grubunda öğrenci fotoğrafı tartışması yargıya taşınacak

Veli grubunda öğrenci fotoğrafı tartışması yargıya taşınacak

6 saat önce

İzmir'de bir veli, klasör getirmediği için öğretmenin çocuğunun fotoğrafını veli WhatsApp grubunda ifşa ettiğini iddia ederek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Veli grubunda öğrenci fotoğrafı tartışması yargıya taşınacak, System.String[]

İzmir'de bir veli, klasör getirmediği için öğretmenin çocuğunun fotoğrafını veli WhatsApp grubunda ifşa ettiğini iddia ederek, konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.


İzmir Bayraklı'da bir anaokulunda okuyan 5 yaşındaki S.T.A. ve sınıftaki iki öğrenci, derste kullanmaları için gerekli olan klasörlerini getirmedi. Bunun üzerine öğretmen N.D.G., veli WhatsApp grubuna fotoğraf atarak, "Sevgili veliler, kutu klasörler neden unutuluyor? Zor bir şey istemiyorum sizden. Sorumluluk konusunda çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Etkinlikler yerleştirilirken böyle darmadağın bir ortam oluşmasın diye dikkat etmenizi istiyorum" yazdı. S.T.A'nın annesi G.A. ise klasör getirmeyen çocukların fotoğraflarının grupta ifşa edildiğini ve üç çocuğun tecrit edildiğini öne sürerek, "Bu şekilde uygulamayı tekrarlamazsanız sevinirim. Unutmuş olabiliriz. Sorumlusu velilerdir. Üç çocuğu ayırıp fotoğraf çekip tecrit etmeniz hiç de hoş bir davranış olmamış. Çocuk geldiğinden bu yana anlatıp duruyor. Oluşan bu aksaklık, eksiklik, yanlışlık tarafımıza uygun bir lisanla bildirilirse sorumluluğumuzu sekteye uğramadan yerine getiririz" yazdı. Öğretmen ise bu yazışma karşısında çocukları suçlamadığını, ortamın dağınıklığından bahsettiğini, çocukları ifşa etmek için fotoğraf paylaşmadığını söyledi. Fotoğrafta bulunan bir diğer çocuğun velisi de tartışmaya katılırken, bunun üzerine S.T.A'nın annesi G.A. Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan genelgenin bir bölümünü paylaştı. Öğretmen de bu paylaşımı tehdit olarak algıladı.


Konuyla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını belirten G.A., "Kendilerini tam olarak ifade edemeyecek kadar küçük yaşta olan bu çocukların zorla fotoğraf karesine alınarak rencide edilip utandırılması kabul edilemez bir davranıştır. Çocuğumun bu şekilde bir uygulamaya maruz kalması psikolojisini bozmuş, okul yaşantısını olumsuz yönde etkilemiştir. Kızım utandığı için okula gitmek istemiyor" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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