Veli Tarafından Maket Bıçağı ile Başından Yaralanan Öğretmen Konuştu

Veli tarafından maket bıçağı ile başından yaralanan öğretmen konuştuKIRIKKALE - Kırıkkale'de öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde maket bıçağıyla saldırıya uğraması sonucu yaralanan sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu, saldırı anını kameralara konuştu.

Veli tarafından maket bıçağı ile başından yaralanan öğretmen konuştu



KIRIKKALE - Kırıkkale'de öğrenci velisi tarafından okul bahçesinde maket bıçağıyla saldırıya uğraması sonucu yaralanan sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu, saldırı anını kameralara konuştu. Kuzucu, "2. Sınıfları okutuyorum. O velinin çocukları 4. Sınıfta. Onun çocuklarıyla benim hiçbir alakam yok" dedi.

Kırıkkale'de Gündoğdu Manas İlkokulu bahçesinde öğrenci velisi Mehtap Öcal, sınıf öğretmeni Yüksel Kuzucu'nun üzerine yürüyerek elindeki maket bıçağıyla kafasından ve elinden yaraladı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Kuzucu'nun kulağının arka kısmına 12 dikiş atıldı. Yapılan tedaviler sonrasında öğretmen Kuzucu taburcu edildi.

30 yıldır sınıf öğretmenliği yaptığını ifade eden 1 çocuk babası Yüksel Kuzucu, şu ifadelere yer verdi:

"Bahçeye çıktığımda bahçe kalabalıktı çocuklar, veliler. O ara bir velinin üzerime saldırdığını hissettim. Bayan olduğu için ben kendimi korudum. İkinci kez bir daha saldırdı sen benim çocuklarımdan ne istiyorsun diye. Hanımefendi dedim, sizin çocuğunuz kim siz kimsiniz ben sizin çocuğunuzu tanımıyorum derken konuşurken o ara elinde maket bıçağının ucunu gördüm ve buradan da kan aktığını hissettim. Ben o ana kadar kan aktığını hissetmediydim. Üçüncü kez sen benim çocuklarımı kaçıracakmışsın, organ mafyasına satacakmışsın biraz da kaba birkaç kelime söyledi. Yine saldırdı boynuma atarken ben elimle kordum. Arkada iki yerde kesik var. 10-12 dikiş atıldı. Ambulans geldi hastaneye gittik. Olay kısaca bu. Benim öğrencimin velisi de değil. Ben 2. Sınıfları okutuyorum. Çocukları 4. Sınıfta. Onun çocuklarıyla benim hiçbir alakam yok"

Çok üzgün olduğunu ifade eden eşi Dilek Neslihan Kuzucu ise "Çok üzüldüm bu durumun olmasını istemezdim. Tarifi zor. Hiçbir öğretmene de olmasını istemem" diye konuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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