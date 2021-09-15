Veli ve öğrenciler teknolojik ürün satışını artırdı

Okula dönüşlerin başladığı eylülün ilk haftası MediaMarkt'ta en çok akıllı telefon, telefon aksesuarları, bilgisayar donanım ürünleriyle TV satışları yükselişe geçti.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, okulların açıldığı ilk hafta öğrenci ve veliler, teknolojik ürün satışlarını artırdı.

Yüz yüze eğitimin başlaması teknolojik ürün satışlarını yeniden yükselişe geçirdi.

MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr'de "Okula Dönüş" kampanyası çerçevesinde eylülün ilk haftası en çok satılan ürünler arasında yine akıllı telefonlar yer aldı.

Mevcut bilgisayarlarını yenilemek, performansını artırmak isteyenler bilgisayar donanım ürünlerinin satışını artırırken bir yandan da kulaklık, USB, hoparlör gibi teknolojik aksesuarlar da en çok satılanlar arasında yerini aldı.

Yine aynı dönemde en çok satılanlar arasında okulların açılmasının tetiklediği şehirler arası ikamet değişimleri ve artan yeni ev kurulumları ile TV satışları da listede ilk sıralara çıktı. Bu dönemde mediamarkt.com.tr üzerinde en çok çocuklarının bulunduğu yeri GPS ile iletebilen, telefon araması yapılabilen, mesaj bırakılabilen akıllı çocuk saati araması yaptı.