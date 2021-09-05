VELİ VE ÖĞRENCİLER YENİ DERS ZİLİNİ BEKLEMEDEN OKULU GEZDİ - Son Dakika

AVCILAR'daki bir grup veli, yeni eğitim-öğretim yılı başlamasına saatler kala, mahalledeki okullarını gezerek, durumunu inceledi.

Tahtakale Mahallesi'ndeki prefabrik binada 15 yıldan bu yana eğitim veren Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nun hemen yanında oturan velilerden Çiğdem Şahintekin, kızı ve komşularının çocukları ile birlikte yaklaşık 620 öğrencinin eğitim göreceği okula giderek son durumu yerinde gezdi. Bir çocuğunun buradan mezun olduğunu, kızının da bu sene ikinci sınıfa devam edeceğini belirten Şahintekin, temizlik ve genel koşullardan oldukça memnun olduklarını anlattı. Prefabrik olmasına rağmen her sınıfta klima ve kalorifer sistemi bulunduğunu ifade eden Çiğdem Şahintekin, Okulu özlemişiz. Uzaktan eğitim yeterince faydalı olmuyor dedi Okulda 6 yıldan bu yana aile birliği başkanlığı yapan Sultan Güvenç de, imar sorunu nedeniyle prefabrik yapıda ders görülmesine rağmen genel sağlık koşulları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin tam olduğu Şehit Şerife Bacı İlkokulu'nda iki çocuğunun okuduğunu söyledi.

Öğrenciler aylar sonra yeni ders yılına başlamadan sınıflarına giderken sıralarının üzerinde buldukları ders kitaplarını bir süre inceledi.