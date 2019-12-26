Veli ziyaretleri başarıyı getiriyor - Son Dakika
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Veli ziyaretleri başarıyı getiriyor

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenler, okul ve aile arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amacıyla veli ziyaretleri gerçekleştiriyor.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğretmenler, okul ve aile arasındaki bağlantının güçlendirilmesi amacıyla veli ziyaretleri gerçekleştiriyor.


Okul ve veli iletişimin güçlenmesi adına belirli periyodlar içerisinde öğrenci ailelerini ziyaret eden öğretmenler, öğrencinin eğitim durumu hakkında bilgi veriyor.


Bu kapsamda öğrencileri aileleriyle sık sık bir araya gelen Karadut Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, öğrencinin başarısının artmasına yönelik önerilerde bulunuyor. Okul ve aile arasındaki bağlantının güçlendirilmesiyle öğrencinin, yeteneklerinin keşfedilmesi, duygusal ve kişisel gelişimi ile okuldaki başarılarının artırılması hedefleniyor. Öte yandan Nemrut Dağı görmek isteyen birçok yabancı ve yerli turiste ev sahipliği yapıyor. Bu ziyaretlerde öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yabancı turistlerle İngilizce konuşarak eğitimlerini pratiğe döküyor. 2019 yılında bursluluk sınavında 3 öğrencinin başarılı olması, okul ve aile arasındaki güçlü bağlantıyla


yapılan çalışmalar, ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda yapılan tüm çalışmaların hedefine ulaştığı görülüyor. Okul, öğretmen ve aile arasında güçlenen bağlantı ile Karadut İlk ve Ortaokulu öğrencilerinden 2019 yılı bursluluk sınavında 3 öğrenci başarılı olmuştur. Bu başarı diğer öğrencileri daha çok güdülemiş ve çalışmaların artmasını sağladı. Çalışmalarından ötürü Karadut İlkokulunu ziyaret ederek teşekkür eden ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, öğretmenlerle bir araya gelerek veli ziyaretine katıldı. Şube Müdürü İsmail Öner ve okul idaresi, bursluluk sınavını kazanan 8. sınıf öğrencisi Habibe Süt'ü ziyaret ederek kendisini ve ailesini tebrik etti.


Karadut İlkokulu ve Ortaokulunun okul ve aile arasındaki güçlü bağlantısıyla diğer okullara örnek olduğunu kaydeden Müdür Öner, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin evlerine çeşitli ziyaretler yaparak burada rehberlik hizmeti veriyor. Öğrencilerimizin okuldaki eğitim durumu ve kişisel gelişimi hakkında ailemize bilgi veriyor. Aynı zamanda öğrencimizin okul dışında zamanını nasıl ve nerede geçirdiği hakkında ailesinden bilgi alıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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