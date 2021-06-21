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Veliahmet'te Anket Yenilenecek - Son Dakika

Veliahmet'te Anket Yenilenecek

21.06.2021 00:05
Veliahmet'te Anket Yenilenecek, System.String[]

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte Hacıhızır Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile birlikte Hacıhızır Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Hacıhızır Mahallesi'nin riskli alandan çıkma talebinde gerekenin yapıldığını, bu konuda hiçbir sorunun bulunmadığını, tüm konuları yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, toplantıda Veliahmet Mahallesi sakinlerinin de Kentsel Dönüşüm yapılması konusunda daha önce yapılan anketin hak sahipleriyle yeniden yapılması talebine de olumlu yanıt verdi. Başkan Büyükakın burada yaptığı konuşmada, "Seçimden önce ne söylediysek ne söz verdiysek o sözümüzün arkasındayız. Söz ağızdan bir kez çıkar. Ne söylediysek odur. Halkın istemediği, vatandaşımızın istemediği herhangi bir şeyin yapılmasına asla müsaade etmem. " dedi.

"TAMAMI ŞEHİR EFSANESİ VE HİÇBİRİ DE DOĞRU DEĞİLDİR"

Veliahmet mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin görevlileri tarafından hak sahipleriyle yeniden bir anket yapılması talimatını da birliktelikte veren Başkan Büyükakın, "Diyormuşuz ki, Hacıhızır Mahallesine de gelip bir müjde verecekmişiz, kentsel dönüşüm yapacakmışız, burada ki komşularımızı kentsel dönüşüme ikna edecekmişiz. Bunların tamamı şehir efsanesi ve hiçbiri de doğru değildir. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Öyle bir şey yok" diyerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Veliahmet Mahallesinde ki hak sahiplerimiz bu kentsel dönüşümün olmasını isterse onun için de gayret ederiz. Asla vatandaşımıza yanlış ve haksızlık anlamına gelecek bir şeyin içinde biz olmayız. Merak etmeyin. Çoğunluk ne isterse çoğunluğun dediğini yaparım. Çoğunluk istemezse istemeyenlerin dediğini yaparım. Sizin istemediğiniz, size rağmen olan bir şeyin içinde olmayız, arkasına düşmeyiz, destek de vermeyiz. Halkımızın yanınızda oluruz. " ifadelerini sarf etti.

"HAK SAHİBİ KARDEŞLERİMİZ DEVAMLI İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Hacıhızır Mahallesi'nde son duruma ilişkin bilgi de veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizlere verdiği sözü tuttu" diyerek şunları söyledi: "Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittiler, Hacıhızır'ın riskli alandan çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkartılar. Ama sizin daha önce başlattığınız dava nedeniyle Danıştay tarafından iptal edildiği için yeni bir durum çıktı. Bu da sizleri endişelendirmesin. Bu noktada Hacıhızır Mahallesi ve Veliahmet Mahallesi'nde ki hak sahibi kardeşlerimiz devamlı iletişim halindeyiz. Gerekirse yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi noktasında bakanlığımız gerekeni yapacaktır. "

"HACIHIZIR MAHALLEMİZDE Kİ KOMŞULARIMIZ RAHAT OLABİLİRLER"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ve beraberinde ki heyetle birlikte Hacıhızır Mahallesi'nin sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Büyükakın, "Hacıhızır mahallemizin 'Riskli Alan' konusunu çok yakından takip ediyoruz" diyerek, "Burada ki yeni hukuksal durumu biliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüşüyoruz. Bu konuda da hiçbir problem yok. Hacıhızır Mahallemizde ki komşularımız rahat olabilirler" vurgusu yaptı. Ziyaret çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Veliahmet'te Anket Yenilenecek

Tahir Büyükakın, AK Parti, Marmara, Kocaeli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Veliahmet'te Anket Yenilenecek - Son Dakika


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