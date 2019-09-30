Veliaht prens: İran'a karşı tedbir alınmazsa petrol fiyatları fırlar
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir televizyonuna verdiği röportajda dünya ülkelerinin İran'a karşı daha caydırıcı önlemler almazsa petrol fiyatlarının hayal bile edilemez seviyelere yükselebileceği uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünya ülkelerinin İran'a karşı daha caydırıcı önlemler almazsa petrol fiyatlarının hayal bile edilemez seviyelere yükselebileceği uyarısında bulundu, fakat askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih edeceğini söyledi.
Veliaht Prens Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda, İran'a karşı kararlı ve etkin adımların atılmaması halinde, "Petrol tedariğinde sıkıntılar yaşanacak ve petrol fiyatları hayatımız boyunca görmediğimiz kadar yükselecektir" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:46
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