Son Dakika Haberleri: Veliaht prens: İran'a karşı tedbir alınmazsa petrol fiyatları fırlar
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Veliaht prens: İran'a karşı tedbir alınmazsa petrol fiyatları fırlar

43 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir televizyonuna verdiği röportajda dünya ülkelerinin İran'a karşı daha caydırıcı önlemler almazsa petrol fiyatlarının hayal bile edilemez seviyelere yükselebileceği uyarısında bulundu.

Veliaht prens: İran'a karşı tedbir alınmazsa petrol fiyatları fırlar, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünya ülkelerinin İran'a karşı daha caydırıcı önlemler almazsa petrol fiyatlarının hayal bile edilemez seviyelere yükselebileceği uyarısında bulundu, fakat askeri çözüm yerine diplomatik çözümü tercih edeceğini söyledi.


Veliaht Prens Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda, İran'a karşı kararlı ve etkin adımların atılmaması halinde, "Petrol tedariğinde sıkıntılar yaşanacak ve petrol fiyatları hayatımız boyunca görmediğimiz kadar yükselecektir" ifadelerini kullandı.

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Suudi Arabistan, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 08:46 
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