Veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye üstü kapalı uyarı
13 dakika önce
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında isim vermeden "Bu cinayet üzerinde siyasi kazanım peşinde koşanlar buna bir son vermeli. Kanıtları varsa mahkemeye sunsunlar" açıklamasında bulundu.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53
Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman, ülkesinin İstanbul
Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı
hakkında isim vermeden "Bu cinayet üzerinde siyasi kazanım peşinde koşanlar buna bir son vermeli. Kanıtları varsa mahkemeye sunarak adaletin tecelli etmesine yardımcı olsunlar" dedi.
Arap dünyasında yayınlanan Asharq al-Awsat gazetesine konuşan Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında "Acı verici bir cinayet" yorumunda bulundu.
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