Son Dakika Haberleri: Veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye üstü kapalı uyarı
Son Dakika Dünya Haber

Veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye üstü kapalı uyarı

13 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında isim vermeden "Bu cinayet üzerinde siyasi kazanım peşinde koşanlar buna bir son vermeli. Kanıtları varsa mahkemeye sunsunlar" açıklamasında bulundu.

Veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye üstü kapalı uyarı, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet Bin Selman, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında isim vermeden "Bu cinayet üzerinde siyasi kazanım peşinde koşanlar buna bir son vermeli. Kanıtları varsa mahkemeye sunarak adaletin tecelli etmesine yardımcı olsunlar" dedi.

Arap dünyasında yayınlanan Asharq al-Awsat gazetesine konuşan Prens Bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında "Acı verici bir cinayet" yorumunda bulundu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:53 
Suudi Arabistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı Tarihi yayına saatler kala Küçükkaya'dan ilginç açıklama: Yapamazsam kınarsınız Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veliaht prens Muhammed bin Selman'dan Kaşıkçı cinayetinde Türkiye'ye üstü kapalı uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]