Son Dakika Haberleri: Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü
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Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü

50 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü.

Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü.

Japonya İmparatoru Naruhito, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı başkent Tokyo'da bulunan Akasaka Sarayı'nda kabul etti. Prens Selman, İmparator Naruhito'nun yeni imparatorluk dönemini kutladı. Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ileri taşımak için hemfikir olduklarını dile getirdi. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
Suudi Arabistan, Prens Selman, Tokyo, Japon, Güncel
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