Veliaht Prens Selman, Japon İmparatoru ile görüştü
50 dakika önce
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japon İmparatoru Naruhito ile görüştü.
Suudi Arabistan
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:11 Kaynak: İHA
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Japon
İmparatoru Naruhito ile görüştü. Japonya
İmparatoru Naruhito, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı başkent Tokyo
'da bulunan Akasaka Sarayı'nda kabul etti. Prens Selman
, İmparator Naruhito'nun yeni imparatorluk dönemini kutladı. Görüşmede iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ileri taşımak için hemfikir olduklarını dile getirdi. - TOKYO
Beşiktaş'a Japonya'dan kardeş kulüp
Hollanda Kraliçesi ve Prens Selman görüştü, ülke karıştı
Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi
Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı