Son Dakika Haberleri: Velican'ın Galatasaray Hayali Gerçek Oldu

Velican'ın Galatasaray Hayali Gerçek Oldu

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Velican'ın Galatasaray Hayali Gerçek Oldu, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanın özel bir misafiri vardı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı. Daha sonra sprint çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

VELİCAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU Bugünkü antrenmanda sarı-kırmızılıların misafiri de vardı. Kocaeli'de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanı takip etti. Futbolcularla bir araya gelen serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Velican, ayrıca hayranı olduğu Fatih Terim ve Fernando Muslera ile de tanışarak hayalini gerçekleştirdi. Antrenman sonunda tüm oyuncularla birlikte toplu bir fotoğraf çektiren Velican'a Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi. Galatasaray, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Ankaragücü, Galatasaray, Spor
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