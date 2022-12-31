Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi

Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı

31.12.2022 13:03
Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Oruç Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Zeynel Demirhan (53), öğrencisinin annesi Medine K.'ye çocuğunun alacağı kitapla ilgili mesaj attığı gerekçesiyle kocası Emrah K.'nin sınıfta yumruklu saldırısına uğradı.

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Oruç Reis İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Zeynel Demirhan (53), öğrencisinin annesi Medine K.'ye çocuğunun alacağı kitapla ilgili mesaj attığı gerekçesiyle kocası Emrah K.'nin sınıfta yumruklu saldırısına uğradı. Emrah K, jandarma tarafından gözaltına alınıp, serbest bırakıldı.

Olay, çarşamba günü Oruç Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Veli Emrah K, sınıfa girip öğrencilerine ders anlatan öğretmen Zeynel Demirhan'a tekme ve yumrukla saldırdı. Hizmetlilerin araya girmesiyle kurtarılan Zeynel Demirhan, sınıftan çıkıp, koşarak okul müdürünün odasına kaçtı. Ancak Emrah K. öğretmenin peşinden gidip, odada kendisine engel olmaya çalışan okul müdürü Mutlu Özsoy'a da yumruk salladı. Görevliler tarafından sakinleştirilen Emrah K., çağırılan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin çocuğunun alacağı kitapla ilgili eşine mesaj atmasına sinirlendiği iddia edilen Emrah K.'nın sınıfa girmesi, öğretmenin sınıftan çıkıp okul müdürünün odasına kaçması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, jandarmaya teslim edilirken, Emrah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM'Darp raporu alan ve Emrah K.'den şikayetçi olan Zeynel Demirhan, 26 yıllık eğitim hayatında ilk kez böyle bir şey yaşadığını söyledi. Demirhan, "Veli sınıfa girdi, 'hoş geldiniz' diyecektim. Sonra tokat attı, ardından tekme attı. Araya hizmetli arkadaşlar girdi. Benim o ara gözüm kararmış, kendime geldiğimde ise müdür odasına kaçtım. Jandarma çağırdığımız için de müdürün odasının kapısını kırdı" dedi.'MESAJ ATMASINA ÇILDIRMIŞ'

Görgü tanığı hizmetli Özlem Tuncel ise saldırı sırasında çocukların büyük korku yaşadığını anlatarak, "Çocukların kimisi istifra etmişti kimisi de bağırıyordu. Ben adamı sakinleştirmeye çalıştım. 'Benden alamayacağı kitap parasını eşimden neden istemiş' dedi. Yani özelden mesaj atmasına çıldırmış. 'Niye gruptan yazmıyor' dedi. Öğretmen de kırıcı olmamak için özelden yazmış. Tamamen algı meselesi" diye konuştu.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Jandarma çocuklara bot ve mont hediye etti Jandarma çocuklara bot ve mont hediye etti Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı Milas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu Milas'ta uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbadethane ve cemevlerinde kullanılan doğal gazda %42,73 indirim yapma kararı aldık
12:10 Babasının ani ölümüyle yıkılan Özge Ulusoy'dan 2022'ye veda paylaşımı: Giderayak canımdan can aldın
11:53 Meksika'da kan donduran olay! Havalimanında bir karton kutunun içinde 4 insan kafatası bulundu
11:51 Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı
11:54 Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanacak Ronaldo'nun sözleşmesindeki maddeler gündem oldu
11:26 Rusya lideri Putin'den geri adım: Batılı ülkeler doğalgaz ödemelerini dolar ile yapabilecek
11:16 90'lı yıllara damga vuran unutulmaz sunucusu Saadettin Teksoy, Güldür Güldür'de sahne alıyor
11:08 Kağıthane'de bir grubun silahla çevreye ateş açması sonucu vurulmuştu! İşte Kur'an kursu hocasının son görüntüleri
10:54 Muğla'da görevden dönen komiser, içinde bulunduğu otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti
09:33 Kız Kulesi, restorasyonunun tamamlanmasının ardından mart ayında müze olarak açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 13:34:22. #1.13#
SON DAKİKA: Veliden öğretmene 'eşime mesaj attın' saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement