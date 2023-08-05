VELİEFENDİ Hipodromu çevresindeki yangınlar kundaklama sonucu çıktı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda dün gece 5 farklı noktada çıkan yangında 6 araç küle döndü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kundaklama nedeniyle yangının çıktığını belirledi. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheli S.D. gözaltına alındı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldığı tespit edildi.

PEŞ PEŞE YANGIN ÇIKTI

Bakırköy'deki Veliefendi Hipodromu'nun çevresinde 6 araç dün akşam saat 22.40'ta çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. O yangından 2 saat sonra bu sefer Turan Güneş Bulvarı'ndaki sazlık bir alanda 5 farklı noktada aynı anda yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekiler polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken polis, 5 ayrı noktada aynı anda çıkan yangının kundaklama olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis, hem hipodrom çevresinde hem de sazlık alan üzerinde beyaz tişört ile mavi kot pantolon olan 35 yaşlarındaki kişinin gezdiğini belirledi. Ekipler eşkal bilgilerinden şüphelinin S.D. olduğunu belirledi.

HİPODROMDA SEYİS OLARAK ÇALIŞMIŞ

Şüphelinin daha önce seyis olarak çalışmakta iken 1 yıl önce işten çıkarıldığını tespit eden polis, S.D.'nin suç kayıtlarını inceledi. S.D.'nin asayiş suçlarından kaydı olduğunu gören polis, herhangi bir terör bağlantısına rastlamadı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, S.D.'nin Bakırköy ilçesi Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi civarında olduğu tespit edildi. Bölgede arama yapan ekipler, şüpheliyi Marmaray Köprü altında derenin içinde yakaladı. Gözaltına alınan S.D.'nin işlemleri devam ediyor.