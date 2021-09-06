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Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış festivali sona erdi - Son Dakika

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış festivali sona erdi

06.09.2021 08:53
Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış festivali sona erdi, System.String[]

4 - 5 Eylül tarihlerinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen ve ülkemiz atçılığının en başarılı temsilcilerini bir araya getiren yarış festivali sona erdi.

Cumartesi ve Pazar günleri toplam 17 koşunun gerçekleştirildiği programda 127 safkan İngiliz ve Arap atı piste çıktı.

Topkapı Koşusu (G2)

1.5 milyon TL birincilik ödülü ile festivalin en yüksek ikramiyeli koşularından biri olan Topkapı Koşusu, 3ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılımıyla 1600 metre mesafede çim pistte düzenlendi. Geçtiğimizin yılın Gazi şampiyonu Call To Victory, tüm zamanların en çok Grup 1 koşu kazanan atı Long Runner'ın önünde zafere ulaşmayı başardı. Her iki atın da sahibi olan Nimet Arif Kurtel, kupasını Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın elinden aldı.

Boğaziçi Koşusu (G2)

Birincilik ödülü 1.5 milyon TL olan bir diğer mücadele, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2400 metre çim piste çıktığı Boğaziçi Koşusu'ydu. Yarışın en tecrübeli ismi olan Zafer Ateşi, jokeyi Özcan Yıldırım'la güçlü rakiplerine karşı galibiyete uzanmasını bildi. Safkanın sahibi Bedri Akbulut'a kupasını TJK Yönetim Kurulu Üyesi Gülnur Gülerce takdim etti.

France Gallop/ FRBC Anadolu Koşusu (G2)

Heyecan dolu yarışların koşulduğu 4 Eylül Cumartesi günü İstanbul programının en önemli mücadelesi olan France Galop/FRBC Anadolu Koşusu'nu, Seydi Akyıldırım'ın sahibi olduğu Sharpa, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı. Safkanın sahibine ödülünü Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin verdi.

İstanbul Koşusu (G3)

3 ve yukarı yaşlı İngiliz kısraklarının sahne aldığı İstanbul Koşusu'nu geçtiğimiz aylarda ülkemizi Fransa'da temsil eden başarılı safkan Light Of Darkness, Özcan Yıldırım idaresinde kazandı. Tayın sahibi Cem Sevim'e kupasını TJK Başkanı Serdal Adalı takdim etti.

Trakya Koşusu (G3)

2 yaşlı İngiliz taylarına mahsus önemli randevulardan Trakya Koşusu, jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkan Aegean Finale'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Safkanın sahibi Nimet Arif Kurtel'e kupasını TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge verdi.

Malazgirt Koşusu (G3)

Arap atlarının yarış festivalindeki en önemli mücadelesi olan Malazgirt Koşusu'nda, Mehmet Akyavuz'la piste çıkan 8 yaşındaki Alderamin, güçlü rakiplerini geride bırakarak önemli bir sürprize imza attı. Emin Turan'a ait kısrak, kariyerinin ilk Grup koşu galibiyetini elde ederken, koşu sonrası düzenlenen törende, safkanın sahibi adına Atalay Turan'a kupasını TJK Asli Üyesi Yıldırım Gelgin takdim etti.

Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış festivali sona erdi

Cumartesi, İstanbul, Eylül, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Veliefendi Hipodromu'ndaki yarış festivali sona erdi - Son Dakika


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