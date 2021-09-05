Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı at yarışı festivali tamamlandı

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen at yarışı festivali sona erdi.

Türkiye atçılığının en başarılı temsilcilerini bir araya getiren yarış festivali 2 gün sürdü. Toplam 17 koşunun gerçekleştirildiği programda 127 safkan İngiliz ve Arap atı piste çıktı.

Birincilik ödülü 1,5 milyon lira ile festivalin en yüksek ikramiyeli yarışlarından biri olan Topkapı Koşusu, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılımıyla 1600 metre mesafede çim pistte yapıldı. Geçen yılın Gazi şampiyonu "Call To Victory" tüm zamanların en çok Grup 1 koşu kazanan atı "Long Runner"ın önünde zafere ulaşmayı başardı.

Ödülü 1,5 milyon lira olan bir diğer mücadele olan Boğaziçi Koşusu'nda 3 ve yukarı yaşlı İngiliz tayları 2400 metre çim piste çıktı. Yarışın en tecrübeli ismi olan "Zafer Ateşi", jokeyi Özcan Yıldırım'la güçlü rakiplerine karşı galibiyete uzandı.

France Galop/FRBC Anadolu Koşusu'nu, Seydi Akyıldırım'ın sahibi olduğu "Sharpa", jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı.

Üç ve yukarı yaşlı İngiliz kısraklarının sahne aldığı İstanbul Koşusu'nu geçen aylarda Türkiye'yi Fransa'da temsil eden safkan "Light Of Darkness", Özcan Yıldırım idaresinde ilk sırada bitirdi.

İki yaşlı İngiliz taylarına mahsus önemli randevulardan Trakya Koşusu, jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde piste çıkan "Aegean Finale"nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Arap atlarının yarış festivalindeki en önemli mücadelesi olan Malazgirt Koşusu'nda, Mehmet Akyavuz'la piste çıkan 8 yaşındaki "Alderamin", güçlü rakiplerini geride bırakarak önemli bir sürprize imza attı. Emin Turan'a ait kısrak, kariyerinin ilk Grup koşu galibiyetini elde etti.???????