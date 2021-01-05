VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'teki göçmenlerin yaşam mücadelesi devam ediyor
05.01.2021 21:33
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Detay görüntüler VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki ormanlarda kalan göçmenlerin yaşam mücadelesi olumsuz şartlarda devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Detay görüntüler VELİKA KLADUSA - Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırında bulunan Velika Kladusa'daki ormanlarda kalan göçmenlerin yaşam mücadelesi olumsuz şartlarda devam ediyor. Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan gelen göçmenler, kendi imkanlarıyla yaz aylarında yaptıkları kamplarda kışın gelmesiyle oldukça zor günler geçiriyor. Yakacak ve yiyecek konusunda sıkıntı yaşayan göçmenlerin durumunun soğuğun kendini iyice hissettirmesiyle iyiye gitmediği gözlendi.
Son Dakika Galatasaraylı Diagne'nin kaçırdığı penaltı tekrarlandı! İsmail Kartal çılgına döndü ABD'de tartışma yaratan ambulans hizmeti kararı! Ağır hastalar ölüme terk edilecek Koronavirüs hastalarına 'telefon' uyarısı: Uzun görüşmeler öksürüğü tetikliyor Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı Mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti Hakan Altun'dan ayrılan Gonca Vuslateri'den manidar paylaşım Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 14 bin 494 yeni vaka tespit edildi Araç sahipleri müjde! Benzine 7 kuruş indirim geldi