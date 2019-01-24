Veliler Badminton Antrenmanına Katıldı

Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen badminton altyapı antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.





Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleşen badminton altyapı antrenmanları hız kesmeden devam ediyor.



2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu erkek ve kız öğrenciler oluşan gruplar azimle antrenman yapıyor. Minik sporcular, haftada 3 gün 1'er buçuk saat olmak üzere toplamda 4 buçuk saat antrenman yapıyor. Yarıyıl tatilinin başlaması ile spora ve badmintona daha çok vakit ayıran sporcularımıza, bugün veliler de eşlik etti. Sporcular, velileri ile birlikte spor yaparak keyifli vakit geçirdiler.



Geleceğin olimpiyat sporcularının yetiştiği, Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi Antrenörleri Emrah Köprü, Hakan Durakcan, Senem Güleroğlu ve Tuğba Güneş; sporcularının gayret ile çalıştıklarını ve kendi yaş gruplarında derece almaları için düzenli antrenmanlara devam ettiklerini dile getirdiler. Çocukları ile badminton oynayarak keyifli vakit geçiren veliler ise bu imkanı sağlayan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e teşekkür ettiler.



Antrenman, başkan Murat Özmekik ile toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.



- İstanbul

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