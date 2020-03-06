Veliler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Veliler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika

Veliler birbirleriyle yarıştı

6 saat önce

Kabadüz ilçesinde, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar'ın koordinatörlüğünde 'Ailecek Okuyoruz' projesi hayata geçirildi.

Veliler birbirleriyle yarıştı, System.String[]

Kabadüz ilçesinde, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar'ın koordinatörlüğünde 'Ailecek Okuyoruz' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, velilere ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.


İlçe genelinde uygulanan projeyle Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan kitap velilere dağıtıldı. Kabadüz İlçe Müftülüğünün hazırladığı 25 soruya doğru cevap vermek için birbiriyle yarışan annelerin bazıları çocukları kucağında sınava katıldı. Kitabı okuyan veliler öğrendiklerinden sınava girerek tatlı rekabet içinde birbirleriyle yarıştı. Sınav sonunda velilere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pasta kesildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Burada velilere hitaben konuşan Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, projeye destek veren tüm velilere teşekkür ettiğini söyledi. Projenin amacının kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu dile getiren Baş, "Kaymakamımız Necdet Uçar'ın eşi Ayşe Tuba Uçar hanımefendinin koordinatörlüğünde 'Ailecek Okuyoruz' projesini uyguladık. Proje kapsamında ilk olarak velilerimize Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitaplar verildi. Sonrasında da velilerimiz öğrendiklerinden sınava girdiler. Çok güzel bir projenin ilçemizde gerçekleşmiş olması bizleri çok mutlu etti. Proje ile anne-baba ve çocuklar kitap okuma alışkanlığı kazanıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Sınava katılan veli Demet Alan, "Öğretmenlerimiz tarafından Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitabı baştan sona okudum. Peygamber Efendimizin hayatını bu sayede daha iyi öğrendim. Kitap okuyarak çocuklarıma ne kadar güzel bir örnek olduğumu fark ettim. Öğrendiklerimden de sınava katılmak beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.


Etkinlik günün anısına fotoğraf çektirilmesiyle son buldu. - ORDU

Ayşe Tuba , Kabadüz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi
Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:51:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veliler birbirleriyle yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]