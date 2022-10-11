Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor

SİVAS - Sivas'ta bir eğitim kurumu, anne ve babaların eğitimin her anında çocuklarının yanlarında olabilmeleri için anne baba eğitim kurumu oluşturdu.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları, eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Öğrencilerin başarıya giden yolda aile faktörünü göz önüne alarak yenilikçi adımlar atan kurum, geniş bir anne baba eğitim kurumu oluşturdu. Bu sayede eğitim öğretimin her anında çocuklarıyla birlikte yer alan veliler, her ay bir araya getiriliyor. Böylece velilerin sınav hazırlık sürecinin ve öğrenmenin bir bütün olduğunu anlaması hedefleniyor. Eğitim kurumunun kurucusu Ertuğrul Arslan, velilerin eğitim ve öğretim kurumunda doğrudan yer almasının çocuklarını daha fazla tanıyabilme fırsatı sağladığını söyledi.

"Veliler eğitimin her alanında çocuklarının yanında olsun"

Arslan, şehirde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sivas Kapsam Eğitim Kurumları olarak şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kapsamlı anne baba eğitim kurumunu kurduk. Biz gördük ki eğitim öğretim sürekli değişen, ilerleyen, kendi içerisinde değişimleri olan bir süreç. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda velilerin eğitim sürecine dahil edilmesi gündeme gelmiştir. Ancak anne ve babaların bu süreçte doğrudan çalışmalarının olmadığını gördük. Biz istiyoruz ki ara sınıflardan başlayarak anne babalar eğitimin her anında çocuklarının yanında olsun, sınav sürecini onlarla birlikte geçirsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz"

Arslan, anne baba eğitim kurumunun Türkiye'de ilk kez düşünüldüğünü söyleyerek, "Aslında bakarsanız 12 yılda öğrenilemeyen matematik 1 yılda öğrenilemez. Bunun temeline indiğimizde bir yerde bir kopukluk görüyorsunuz. Biz bu kopukluğun anne ve baba iletişimi ile giderileceğine inanıyoruz. Biz akademik eğitimin daha hızlı gelişmesi için böyle bir okulun ihtiyaç olduğunun farkındayız. Öğretim kurslarının işi aslına baktığınızda matematik öğretmek veya fizikten net arttırmak ama biz anne baba rehberliğini buraya dahil ediyoruz. Böyle bir çalışmanın da Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Bir özel öğretim kursunun görevi anne baba okulu kurmak değildir denilebilir. Fakat biz burada velilerimizle birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Velilerimiz öğrencilerini sadece sınavlarda yaptığı netlerle görmesin. İstiyoruz ki sınav hazırlık sürecinin ve öğrenmenin bir bütün olduğunu çocuklarıyla birlikte yaşasın" ifadelerini kullandı.

"Devamlı katılım sağlayacağız"

Anne baba okuluna katılan veli Zafer Bulut, dersleri kaçırmadan sürekli katılacağını belirterek, "Velilerin önemsenip sık sık bir araya getirilip konuşulması çocuklar için de, bizim için de önem arz ediyor. Z kuşağı diye bir şey yok. Çocuklar bunu iyi kullanıyor, biz de bu durumu aşmak için hocalarımızla birlikte el ele verip böyle etkinlikleri kaçırmadan devamlı katılım sağlayıp gerekenleri yapacağız. Çocuğumu sürekli takip ederim. Bir kere benim sürekli buraya gelip gitmem kendisini önemli hissettiriyor. Onlarla birlikte sınav sonuçlarını dört gözle bekliyoruz ve heyecanlanıyoruz" dedi.

Veli Hilmi Özyazıcı da, eğitimden çok memnun olduğunu belirterek, "Bu uygulamalara ilk kez katılım sağladık ve çok memnun kaldık. İkincisini iple çekiyoruz ki çocuklarımızla aynı dili konuşabilelim. Hem eğitimcilerimizin hem çocuklarımızın fikirleri bizler için çok önemli olduğu için son derece yararlı buluyorum. Devamına katılım sağlayacağız" diye konuştu.