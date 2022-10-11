Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor

11.10.2022 13:48

Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor Sivas'ta bir eğitim kurumu, anne ve babaların eğitimin her anında çocuklarının yanlarında olabilmeleri için anne baba eğitim kurumu oluşturdu.

Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor

SİVAS - Sivas'ta bir eğitim kurumu, anne ve babaların eğitimin her anında çocuklarının yanlarında olabilmeleri için anne baba eğitim kurumu oluşturdu.

Sivas Kapsam Eğitim Kurumları, eğitimde yenilikçi yaklaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Öğrencilerin başarıya giden yolda aile faktörünü göz önüne alarak yenilikçi adımlar atan kurum, geniş bir anne baba eğitim kurumu oluşturdu. Bu sayede eğitim öğretimin her anında çocuklarıyla birlikte yer alan veliler, her ay bir araya getiriliyor. Böylece velilerin sınav hazırlık sürecinin ve öğrenmenin bir bütün olduğunu anlaması hedefleniyor. Eğitim kurumunun kurucusu Ertuğrul Arslan, velilerin eğitim ve öğretim kurumunda doğrudan yer almasının çocuklarını daha fazla tanıyabilme fırsatı sağladığını söyledi.

"Veliler eğitimin her alanında çocuklarının yanında olsun"

Arslan, şehirde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sivas Kapsam Eğitim Kurumları olarak şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kapsamlı anne baba eğitim kurumunu kurduk. Biz gördük ki eğitim öğretim sürekli değişen, ilerleyen, kendi içerisinde değişimleri olan bir süreç. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda velilerin eğitim sürecine dahil edilmesi gündeme gelmiştir. Ancak anne ve babaların bu süreçte doğrudan çalışmalarının olmadığını gördük. Biz istiyoruz ki ara sınıflardan başlayarak anne babalar eğitimin her anında çocuklarının yanında olsun, sınav sürecini onlarla birlikte geçirsinler istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz"

Arslan, anne baba eğitim kurumunun Türkiye'de ilk kez düşünüldüğünü söyleyerek, "Aslında bakarsanız 12 yılda öğrenilemeyen matematik 1 yılda öğrenilemez. Bunun temeline indiğimizde bir yerde bir kopukluk görüyorsunuz. Biz bu kopukluğun anne ve baba iletişimi ile giderileceğine inanıyoruz. Biz akademik eğitimin daha hızlı gelişmesi için böyle bir okulun ihtiyaç olduğunun farkındayız. Öğretim kurslarının işi aslına baktığınızda matematik öğretmek veya fizikten net arttırmak ama biz anne baba rehberliğini buraya dahil ediyoruz. Böyle bir çalışmanın da Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyoruz. Bir özel öğretim kursunun görevi anne baba okulu kurmak değildir denilebilir. Fakat biz burada velilerimizle birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Velilerimiz öğrencilerini sadece sınavlarda yaptığı netlerle görmesin. İstiyoruz ki sınav hazırlık sürecinin ve öğrenmenin bir bütün olduğunu çocuklarıyla birlikte yaşasın" ifadelerini kullandı.

"Devamlı katılım sağlayacağız"

Anne baba okuluna katılan veli Zafer Bulut, dersleri kaçırmadan sürekli katılacağını belirterek, "Velilerin önemsenip sık sık bir araya getirilip konuşulması çocuklar için de, bizim için de önem arz ediyor. Z kuşağı diye bir şey yok. Çocuklar bunu iyi kullanıyor, biz de bu durumu aşmak için hocalarımızla birlikte el ele verip böyle etkinlikleri kaçırmadan devamlı katılım sağlayıp gerekenleri yapacağız. Çocuğumu sürekli takip ederim. Bir kere benim sürekli buraya gelip gitmem kendisini önemli hissettiriyor. Onlarla birlikte sınav sonuçlarını dört gözle bekliyoruz ve heyecanlanıyoruz" dedi.

Veli Hilmi Özyazıcı da, eğitimden çok memnun olduğunu belirterek, "Bu uygulamalara ilk kez katılım sağladık ve çok memnun kaldık. İkincisini iple çekiyoruz ki çocuklarımızla aynı dili konuşabilelim. Hem eğitimcilerimizin hem çocuklarımızın fikirleri bizler için çok önemli olduğu için son derece yararlı buluyorum. Devamına katılım sağlayacağız" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Uşak haberleri... Sivaslı Baharatçı: 'İnsanlar Baharatsız Yemek Yapmaya Başladı' Uşak haberleri... Sivaslı Baharatçı: 'İnsanlar Baharatsız Yemek Yapmaya Başladı'
Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:52:15. #1.11#
SON DAKİKA: Veliler çocukları ile aynı sıraları paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement