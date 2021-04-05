Veliler çocuklarını okula göndermekte tedirginlik yaşıyor - Son Dakika

Veliler çocuklarını okula göndermekte tedirginlik yaşıyor

Koronavirüs vakası görüldüğü için veliler dilekçe verdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eğitim veren İhsan Yılmaz ve Kayabaşı Alemdar İlkokullarında bazı öğrencilerde görülen vaka sebebiyle eğitime ara verildi. Çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler dilekçe imzalayarak okula teslim ediyor.

Kdz. Ereğli İhsan Yılmaz İlkokulu öğrencileri yaklaşık 1 yıldır tadilat sebebiyle, Kayabaşı Alemdar İlkokulu binasında eğitimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde görülen vakalar üzerine 2 okulda da eğitim öğretime ara verildi. Okul idaresinden alınan bilgilere göre, 8 Nisan Perşembe gününden itibaren yeniden eğitime devam edileceği öğrenildi.

İhsan Yılmaz İlkokulunda çocuğu eğitim gören veliler, yüz yüze eğitime göndermek istemedikleri üzerine hazırlanan dilekçeleri imzalayarak okula teslim ettikleri görüldü. İmzalanan dilekçede, Covid-19 salgını kapsamında sağlığından endişe duyduğu için öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekleri ve yüz yüze eğitim katılan öğrencilerle birlikte eğitim kurumunda gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklarına dair içerik yer alıyor.

Okulun eğitim öğretime ara verilmesini doğru karşıladığını ifade eden Salise Kayacık yaptığı açıklamada,

"Çocuklarda ne çıktığı belli değil, nereye gittikleri belli değil. Sokağa çıkma yasağı olsa bile çocuklar zaten sokakta. Sadece çocuklar değil, herkes sokakta. Dolayısıyla biz de ailemizi düşünmek zorundayız. Bu durum en doğru karar. Bizim için asıl önemli olan 1 yıldır tadilatta olan İhsan Yılmaz ilköğretim okulu. Bizim çocuklarımız kendi okullarına gidemiyorlar. Bu okul ters kalıyor, servis de tutamıyorum ve çalışıyorum. Benim çocuğum buraya okula gelmek zorunda kalıyor. 1 yıldır benim çocuğum kendi okuluna gidemiyor ve ne olduğu belli olmayan bir tadilat var. Çocuğumu okula gönderirken tedirginlik yaşıyorum. Bir çocuk sokakta ne kadar tedbirlere uyabilir. Uyarsanız da uyamaz, çünkü çocuk bu." dedi.

Okul önünde bazı velilerin dilekçe verdiği hatırlatılan veli Kayacık, kendisinin de bu dilekçeyi imzaladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuğum okula gitmesin diye ben de dolduruyorum. Olması gereken bu, ben çocuğumun can güvenliğini düşünmek zorundayım. Çocuğumun okula gitmesini onaylamıyorum. Diğer veliler de onaylamıyor, internetten uzaktan eğitime devam edilmeli."

Dilekçe imzalayarak okula teslim eden bir başka veli Hatice Özer ise çocukların kendilerini koruyamadıklarını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz salgın süreci ile ilgili konuşan Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Millet olarak uğraştığımız bir sorun. İlkokulların açılmasını, şahsi fikrim okulların küçük olduğunu düşünüyorum, kendilerini koruyamadıklarını düşünüyorum. O yüzden de veliler olarak okula göndermekte tedirginiz. O yüzden dilekçe vermeye karar verdim kendi adıma ve sınıfımdan veliler de aynı şekilde dilekçe verdi. Bu dilekçe, çocukların genel sağılığı ile alakalı, veliler olarak tedbir gibi düşünebiliriz.