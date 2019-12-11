Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor - Son Dakika
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Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor

6 saat önce

NİĞDE'de Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Ailemle kitap okuyorum' projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte her hafta çarşamba günü 5'inci ders saatinde kitap okumaya başladı.

Veliler, çocuklarıyla aynı sırada kitap okuyor, System.String[]

NİĞDE'de Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda hayata geçirilen 'Ailemle kitap okuyorum' projesi kapsamında veliler, çocuklarıyla birlikte her hafta çarşamba günü 5'inci ders saatinde kitap okumaya başladı.

Okul Müdürü Nuh Bayrak okula gelen velilerin sınıflarda öğrencilerle birlikte haftada bir gün, bir ders saati boyunca kitap okuduğunu belirtti. Bayrak, "Çocuklar okuma konusundaki eksikliklerini gidermek için çaba sarf ediyor. Okumayı onlara daha çok sevdirmek istiyoruz. İnternetten ve akıllı cihazlardan uzaklaşmaları için velilerimizi de bu işin içine katarak çocuklarımızla birlikte kitap okuyorlar. Okuma alışkanlıklarını geliştiriyorlar. Velilerimiz okulun yanı sıra evlerinde de çocuklarıyla birlikte kitap okuyorlar" dedi.

Çocuklarıyla okula gelip kitap okuyan veliler, okumanın önemine işaret ederek, "Çocuklarımıza kitap okumayı aşıladık. Artık internet, cep telefonu gibi zaman çalan işlerden uzak duruyorlar. Hem evimizde hem okulumuzda bu okuma etkinliğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Necip Fazıl Kısakürek, Okul Müdürü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:41 Kaynak: DHA
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