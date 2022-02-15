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Veliler dikkat! Kronik rahatsızlığı olan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak - Son Dakika

Veliler dikkat! Kronik rahatsızlığı olan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak

15.02.2022 13:03

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre korona salgınının devam ettiği süre boyunca, kronik rahatsızlığını sağlık kurulu raporuyla belgelenen öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, velilerinin yazılı talebiyle okula devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının, tüm kademe ve sınıf seviyelerinde Kovid-19 salgınına karşı alınan kapsamlı tedbirlerle haftada 5 gün yüz yüze olmak kaydıyla devam ettiği hatırlatıldı.

"USUL VE ESASLAR, BAKANLIKÇA AYRICA BELİRLENEBİLİR"

Söz konusu süreçte devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerin ise ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütüldüğüne işaret edilen yazıda, Bakanlığa ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden kronik rahatsızlığı olan öğrenciler ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının Kovid-19 salgını nedeniyle okula devam konusunda ilgili yönetmeliklerde yer alan hükümler nedeniyle sorun yaşadıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Bakanlığın yazısında, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

DEVAMSIZLIKLA İLGİLİ HÜKÜMLER UYGULANMAYACAK

Bu hüküm gereğince, söz konusu öğrencilerin velilerinin yazılı olarak eğitim kurumu yönetimlerine başvurmaları halinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ve Kovid-19 salgın hastalığının devam ettiği süre dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağı bilgisine yer verildi.

Bu kapsamda, ilköğretim ve ortaöğretime devam eden, kronik rahatsızlığı olan ve bunu sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için velilerinin yazılı talebi dikkate alınarak ilgili mevzuatta yer alan devamsızlıkla ilgili hükümler uygulanmayacak.

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milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Veliler dikkat! Kronik rahatsızlığı olan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veliler dikkat! Kronik rahatsızlığı olan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler devamsızlıktan muaf tutulacak - Son Dakika
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