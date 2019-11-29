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Veliler kitap okumada yarışacak

6 saat önce

Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi "Kaybedeni Olmayan Tek Yarışma" sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor.

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Sorgun TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi "Kaybedeni Olmayan Tek Yarışma" sloganıyla ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyor.


Okul rehberlik öğretmeni Murat Eryürek tarafından organize edilen kitap okuma yarışması, 4 Ocak'ta okul öğrenci velilerine yönelik gerçekleşecek. Dereceye giren velilere çeşitli hediyeler verilecek.


Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, bu tür yarışmaların çoğunlukla öğrencilere yönelik olarak yapıldığını ancak Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesinin bu sene farklılık yaratarak bu yarışmayı velilere yönelik yapmayı planladığını söyledi.


Yarışmanın, velilere kitap okumayı sevdirmeyi, Türkçe'nin doğru kullanımını sağlamak ve halkı kitap okumaya teşvik etmeyi amaçladığını vurgulayan Ekinci,"Yarışmaya 9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenci velileri katılabilecek.

Yarışma şartlarını ve okunacak kitabı okul internet sitesinde duyuran yetkililer, yarışma sonucunda birinci olana çeyrek altın, ikinci olana çay makinesi, üçüncü olana tost makinesi, dördüncü ve beşinci olana da sürpriz hediyeler verecek." dedi.


Ekinci, yarışmanın 4 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 10.30'da okulda gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Ekinci, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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