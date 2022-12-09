Tekirdağ'da veliler, şiddet görüntülerinin ortaya çıktığı kreşe akın etti: Adalete hesap verin - Son Dakika
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Tekirdağ'da veliler, şiddet görüntülerinin ortaya çıktığı kreşe akın etti: Adalete hesap verin

09.12.2022 16:07

Tekirdağ'da şiddet görüntülerinin yayınlanmasından sonra, ÇOSB yönetimi, öğrencilere şiddet uygulayan 2 öğretmeni görevden alırken, veliler de çocuklarını almak için kreşe akın etti. Veliler hep bir ağızdan "Adalete hesap vermeleri gerekiyor" diye bağırdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeÖzel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde bazı öğretmenlerin çocuklara şiddet uyguladığı iddiaları ve şiddet görüntüleri yürekleri sızlattı. Görüntülerin ve iddiaların yayınlanmasının ardından, ÇOSB yönetimi, öğrencilere şiddet uygulayan 2 öğretmeni görevden alırken, veliler de çocuklarını almak için kreşe akın etti.

"EVLATLARIMIZI SİZE EMANET ETTİK"

Veliler, "Biz evlatlarımızı sizlere emanet ettik. Bu görüntüleri nasıl açıklayacaksınız? Bizim çocuklarımıza bunu yapanın adalet karşısında hesap vermesi gerekiyor. Şikayet olmasına rağmen bu insanları hala neden işte tutuyorsunuz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Veliler skandal görüntülerin ortaya çıktığı kreşe akın etti

ÇOCUKLARINI KREŞTEN ALDILAR

Kreş yönetiminin ve ÇOSB yönetiminin olaya duyarsız kalmasına da tepki gösteren veliler, çocuklarını kreşten aldı.

Veliler skandal görüntülerin ortaya çıktığı kreşe akın etti
Veliler, skandal görüntülerin ortaya çıktığı kreşe akın etti: Adalete hesap verin
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da veliler, şiddet görüntülerinin ortaya çıktığı kreşe akın etti: Adalete hesap verin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da veliler, şiddet görüntülerinin ortaya çıktığı kreşe akın etti: Adalete hesap verin - Son Dakika
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