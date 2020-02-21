Veliler öğrencilere eski çocuk oyunlarını öğretti - Son Dakika

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Veliler öğrencilere eski çocuk oyunlarını öğretti
7 saat önce
Düziçi Kaymakamlığı'nca hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi"kapsamında veliler okula gelerek öğrencilere kendi çocukluklarında oynadıkları oyunları öğretti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:28 Kaynak: AA
Düziçi Kaymakamlığı'nca hayata geçirilen "İrfan Çeşmesi Projesi"kapsamında veliler okula gelerek öğrencilere kendi çocukluklarında oynadıkları oyunları öğretti.
Proje sorumlularından Nimet Talşik, unutulan çocuk oyunlarını yeni nesile aktarmak ve velilerin okul ortamını yaşayarak çocuklarla daha iyi iletişim kurmalarını sağlamak için bu projenin hayata geçirildiğini söyledi.
Proje kapsamında velilere yönelik seminerler ve kitap okuma etkinlikleri de düzenlendiğini dile getiren Talşik, öğrenci, öğretmen ve veli kaynaşması için projeye ayrı bir önem verdiklerini belirtti.
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