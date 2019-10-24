Son Dakika Haberleri: Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti
Son Dakika 3. Sayfa Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti

Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti

1 saat önce

Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp ettiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.

Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir öğretmen, iki veli tarafından okul bahçesindeki öğrencilerin gözleri önünde darp edildi.

Olay, önceki gün Süleyman Muazzez Ersönmez Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Y.G., davranışlarından rahatsız olduğu öğrenciyi okul yönetimine bildirdi. Durumun öğrenci velisine ulaşmasının ardından çocukları ile okula gelen veli, kapıda öğretmen Y.G. ile karşılaştı.

Öğretmen, sorunlu öğrencinin durumunu konuşmak için veli ve iki oğlunu odaya davet etti. Odaya gitmeyi kabul etmeyen veli ve iki oğlu, Y.G.'yi okul bahçesinde öğrencilerin gözleri önünde darp etmeye başladı. Öğrenciler korku ve panik içinde kaçışırken, tüm bu anlar güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti

Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
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