Adıyaman'da kavgaya karışan çocuklarının durumu hakkında bilgi almak için okula gelen veliler okul bahçesinde birbirine girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Lisesi öğrencileri arasında Mimar Sinan Parkı içerisinde kavga çıkmış, kavgayı ayırmaya çalışan bir öğrenci ile kavga eden öğrencilerden biri yaralanmıştı. Olay sonrası okula gelerek okul idaresinden bilgi almak isteyen veliler arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Okul bahçesinde birbirine yumruk ve tekmelerle saldıran öğrenci velilerine okul görevlileri müdahale etmeye çalıştı. Yapılan müdahaleler yetersiz kalınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin ikazlarına rağmen veliler sakinleşmeyince polis ekipleri biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen veliler, okul bahçesinden çıkarıldı. Veliler daha sonra birbirinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/İHA)